Iedereen wil een SUV, maar dit roemruchte merk gelooft nog heilig in sedans en stations

Veel automerken hebben enkel nog maar plek voor SUV’s in hun modellengamma. Dat geldt echter niet voor BMW, dat ook stoïcijns vasthoudt aan sedans en stationwagons.

Ons straatbeeld wordt gedomineerd door hoge auto’s. Dat wordt bevestigd door de cijfers: in 2023 overschreed het marktaandeel van SUV’s in Nederland voor het eerst de 50 procent. In datzelfde jaar was de carrosserievorm ook in Europa goed voor meer dan de helft van alle verkopen.

De verwachting is dat die trend zich doorzet. Kijk naar de Nederlandse top 5 van dit jaar: op de Kia Picanto na, bestaat de lijst volledig uit SUV’s (Kia EV3, Kia Niro, Skoda Elroq en Tesla Model Y). In Europa is de Volkswagen T-Roc koploper, terwijl ook de Toyota Yaris Cross, Volkswagen Tiguan en Hyundai Tucson als warme broodjes over de toonbank gaan.

BMW houdt vast aan sedan en station

De verkooptrend zorgt ervoor dat veel merken hun hatchbacks, sedan en stationwagons naar de eeuwige jachtvelden sturen en alleen ruimte houden voor SUV’s. BMW hoort daar niet bij. Natuurlijk zijn er in het gamma bij BMW ook genoeg SUV’s te vinden, maar het merk zal nooit de klassieke sedan of stationwagon opgeven, zo laat hoofdontwerper Oliver Heilmer weten in gesprek met het Australische GoAuto.

Kern van DNA

Volgens de topman zijn die carrosserievormen nog altijd de kern van BMW’s DNA, en misschien wel bezig aan een stille comeback. Daarom blijven ze in München juist investeren in deze modellen. Heilmer benadrukt dat een sportieve, elegante sedan voor BMW net zo belangrijk is als ooit. “Een paar jaar geleden dacht je misschien dat de sedan zou verdwijnen,” zegt hij. “Maar het tegendeel is waar. De sedan is stabiel gebleven en wij maken er juist weer een statement van: BMW staat voor sedans.”

Ook de stationwagen lijkt een onverwachte revival door te maken. In Europa en Duitsland bleef de vraag naar de BMW 3-serie en BMW 5-serie Touring altijd redelijk stabiel, maar inmiddels groeit zelfs in de Verenigde Staten de belangstelling voor deze carrosserievorm. Dat verraste ook BMW, dat in korte tijd flinke successen zag met de M3 Touring en de nieuwe M5 Touring. Zie artikel hieronder.

Neue Klasse: niet alleen SUV’s

De nieuwe BMW iX3 – de eerste auto op het Neue Klasse-platform – geeft de aftrap voor een reeks van zo’n veertig modellen die uiterlijk 2027 verschijnen. Natuurlijk zitten daar de nodige SUV’s bij, maar BMW belooft óók volop lagere, slankere modellen: sedans, stations en sportwagens. Daarmee hoopt het merk niet alleen trouwe klanten te bedienen, maar ook een nieuwe generatie aan te spreken die niet zit te wachten op SUV’s.

Design wordt rustiger

Op designgebied kondigt BMW een meer ingetogen koers aan. De extreem grote grille van de huidige M3 verdwijnt, want 'alles wordt wat rustiger', aldus Heilmer. Het merk keert terug naar meer subtiele lijnen en proporties, geïnspireerd op de jaren zestig. Toch blijft de iconische nierengrille bestaan, alleen in uiteenlopende formaten, afhankelijk van het model.

De grille van de huidige M3 (links), tegenover de nieuwe 3-serie (rechts)

i3 sedan en Touring op komst

Binnenkort presenteert BMW de volledig elektrische i3 sedan, gevolgd door de i3 Touring. Beide krijgen het Neue Klasse-design, terwijl de reguliere 3-serie en M3 nog een verbeterde versie van het bestaande CLAR-platform gebruiken. Daarmee houdt BMW zich aan zijn belofte: ook in het tijdperk van elektrificatie blijft er volop ruimte voor sedans en stationwagons.