Met dit geheime wapen kan BMW nog sneller auto's ontwikkelen dan de Chinezen

BMW is klaar om zijn auto’s sneller dan ooit te ontwikkelen. Zo snel, dat zelfs Chinese merken het nakijken hebben. Dat heeft de Duitse fabrikant te danken aan één cruciale ontwikkeling.



“Wat wij de komende twee jaar doen, overtreft de snelheid van de Chinezen”, zegt topman Joachim Post in gesprek met Handelsblatt. De ontwikkeling van een nieuw model duurde vroeger vijf tot zeven jaar, maar die tijden zijn volgens de baas van de ontwikkelingsafdeling bij BMW definitief voorbij.

Begin bij Neue Klasse

De omslag begon met de Neue Klasse: een compleet nieuwe generatie modellen met frisse ontwerpen, nieuwe aandrijflijnen en een totaal vernieuwd interieur. De ontwikkeling duurde vijf jaar en kostte meer dan 10 miljard euro. Dat idee zorgde bij grote concurrent Mercedes trouwens voor hilariteit (zie bericht hierboven).

Dankzij deze basis, kan BMW volgens Post auto’s op de markt brengen ‘zoals je in Beieren pretzels bakt'.

Veertig nieuwe modellen in twee jaar



De sleutel tot deze versnelling? Kunstmatige intelligentie. AI neemt steeds meer taken over, vooral op het gebied van softwareontwikkeling. “Wat voorheen een dag kostte, lukt nu in minuten,” aldus Post. Daardoor wordt niet alleen tijd gewonnen, maar zijn ook minder mensen nodig om de auto te bouwen en te ontwikkelen. Dat laatste kan nu met duizend mensen, een fractie van wat eerder nodig was.

Dankzij die AI-toepassing kan BMW de komende twee jaar maar liefst veertig nieuwe modellen lanceren. “Een enkele auto snel ontwikkelen lukt iedereen,” zegt Post. “Maar dit tempo voor een hele modelreeks? Dat kunnen ze in China ook niet.”

Duitse degelijkheid

BMW benadrukt dat snelheid niet ten koste mag gaan van kwaliteit. AI wordt daarom niet alleen ingezet om sneller te werken, maar ook om kennis binnen het bedrijf te houden. Post legt uit dat BMW AI-systemen nu kan trainen om die kennis vast te leggen en te bewaren, zodat de kennis binnen het bedrijf blijft en het risico dat concurrenten een voorsprong krijgen, wordt verkleind.