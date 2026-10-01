Jij wacht op een goedkope EV met solid state-batterij? Dan kun je lang wachten

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Mercedes en BMW doen alsof de eerste elektrische auto’s met de langverwachte solid state-batterij ieder moment op de markt kunnen komen. Batterijgigant LG Energy Solution denkt daar héél anders over.

De solid state-batterij is de droombatterij waar de EV-industrie op wacht, want hij kan de actieradius van elektrische auto’s zomaar verdubbelen en de laadtijden halveren. BMW test momenteel een prototype van de BMW i7 met deze batterijtechniek en Mercedes heeft een EQS-testvoertuig met een semi solid state-batterij rondrijden – een tussenoplossing op de weg naar echte solid state.

"Het grote probleem is grootschalige productie"

Zulke signalen van de grote automerken zijn hoopgevend, maar de Koreaanse batterijgigant LG Energy Solution tempert de verwachtingen. Robert Lee, de Noord-Amerikaanse directeur, weet precies waar 'm de schoen wringt: “Het probleem met solid state is de grootschalige productie.” Hij gaat verder: “De energiedichtheid is zeer goed, dus als je een compacte batterij ontwikkelt, zou dat moeten lukken. Als je grote batterijen maakt, lopen de meeste bedrijven tegen problemen aan."

Lee denkt dat de eerste solid state-batterijen die grootschalig geproduceerd worden, dan ook niet EV’s worden toegepast. “Je zult ze waarschijnlijk tien jaar eerder in smartphones zien dan in EV’s.”

Echt pas over 10 jaar?

Het idee dat elektrische auto’s pas tien jaar ná de smartphone een solid state-batterij krijgen, lijnt dan weer niet met die testvoertuigen van BMW en Mercedes. Gaan we daar pas over tien jaar de productiemodellen van zien?

De waarheid ligt waarschijnlijk in het midden. De kans is groot dat merken die nu testen met vastestofbatterijen, hun topmodel voorrang geven. Die gaan de grote actieradius en vliegensvlugge laadtijden van solid state als dure premium aanbieden. Gewone auto’s voor het grote publiek krijgen de dure techniek vast járen later.

Tegelijkertijd zegt BYD in 2027 met de eerste solid state-auto’s te komen. Hier lijkt het om een dure auto te gaan onder het Yangwang-merk, mogelijk in piepkleine aantallen. Naar het schijnt staat massaproductie van de vastestofbatterij bij BYD op de planning voor 2030. De vraag is hoe massaal die massaproductie is.

De uitspraken van Robert Lee doen vermoeden dat de grootschalige productie die nodig is om de goedkope EV’s te bouwen die jij en ik kunnen betalen, pas jaren later zullen volgen.