Je kijkt naar de eerste ‘oude’ BMW die technologie van de Neue Klasse krijgt

Nieuws

De BMW 7-serie heeft een primeur: hij krijgt de eerste facelift waarbij technologie van de Neue Klasse naar bestaande BMW-modellen wordt gebracht. Dat ziet er als volgt uit …

Aan de binnenkant zijn de gelijkenissen met de hypermoderne BMW iX3 en de BMW i3 duidelijk zichtbaar. Tussen het dashboard en de voorruit zit het instrumentarium in panoramaformaat dat we kennen van de Neue Klasse-modellen. Ook leunt het centrale touchscreen op dezelfde manier naar links, maar in de 7-serie wordt het vastgeklampt door een klein broertje. Dit is het eerste BMW Passenger Screen en het kost je geen cent extra.

BMW 7-serie wordt nog statiger

De 7-serie had al een statige en geniepige uitstraling, maar het aangepaste uiterlijk is extra … monolitisch. BMW noemt dit zijn nieuwe designtaal voor het luxesegment. De achterlichten zijn groter geworden en beslaan nu bijna de volledige breedte van de auto.

Grotere batterij voor BMW i7

De Neue Klasse-modellen laten zien hoe snel de ontwikkelingen op EV-gebied gaan en de elektrische 7-serie volgt het goede voorbeeld. De BMW i7 krijgt een nieuwe batterij met een bruikbare capaciteit van maximaal 112,5 kWh. Die zorgt voor een actieradius van 728 kilometer. Het laadvermogen is opgekrikt tot 250 kW, waardoor het 28 minuten duurt om van 10 tot 80 procent te gaan.

Dat is niet slecht, maar wel Neue Klasse-onwaardig als je weet dat de BMW i3 tot 400 kW gaat en de laadklus in ongeveer de helft van de tijd klaart.

BMW-rijders rijden op goedkope stroom

Een korte alinea in het persbericht van de BMW 7-serie trekt onze aandacht: “NIEUW: Integratie in de energiemarkt. Alle BMW-rijders profiteren van minimale laadkosten, doordat hun auto automatisch op de gekozen locatie wordt opgeladen op momenten dat de stroomprijs het laagst is.”

We zijn benieuwd of de auto in zijn menu’s iets communiceert over de besparingen. Je hebt net een i7 van minimaal 125.000 euro gekocht (oude basisprijs), dus je moet op de kleintjes letten.

Benzine en plug-in hybride

Natuurlijk lust de vernieuwde 7-serie ook gewoon benzine, opgeslokt door zes of acht cilinders. BMW heeft de plug-in hybrides krachtiger gemaakt. Daar zal vooral in het begin animo voor zijn, want 2026 is het laatste jaar dat het in |Nederland loont om zakelijk in een nieuwe plug-in hybride te stappen. De productie start in juli 2026.