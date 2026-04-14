De elektrische BMW iX3 oogstte alom bewondering en staat inmiddels in de showroom. In maart werd de BMW i3 onthuld, maar daar laat BMW het niet bij in 2026.

Het is feest in Hongarije. Niet alleen omdat er een nieuwe president is gekozen, maar ook omdat de BMW iX3 zo goed verkoopt. Die wordt gebouwd in het Hongaarse Debrecen. In Duitsland werden ruim drieduizend bestellingen geplaatst, nog voordat journalisten hun eerste rij-indrukken publiceerden. Daarom moesten in allerijl extra mensen worden aangenomen om de productiecapaciteit te vergroten.

Maar als het aan BMW ligt, houdt het gejubel hiermee niet op. Deze modellen komen er binnenkort nog meer aan.

Tip Ontdek de Tiguan plug-in hybride De perfecte mix tussen kracht en comfort. Met de Volkswagen Tiguan rijd je zorgeloos naar je favoriete bestemming. Bekijk meer

1. BMW i3

Als tweede model binnen de ‘Neue Klasse’ is de nieuwe BMW i3 een van de belangrijkste pijlers binnen de elektrische toekomst van het merk. Want laten we wel zijn, de nieuwkomer mag dan i3 heten, in feite is het een elektrische 3-serie. Het meest opvallende cijfer betreft de actieradius: 900 kilometer volgens de WLTP-cyclus. Dat is te danken aan een compleet nieuwe, zesde generatie eDrive-techniek met 800-volt architectuur en nieuwe batterijcellen.

Hoewel het model al is onthuld, start de productie van de i3 pas in augustus, waardoor de eerste leveringen pas ergens in het najaar plaatsvinden. Europa is als eerste aan de beurt (Europe first – eat that, Donald Trump), de Verenigde Staten moeten waarschijnlijk tot 2027 wachten. De dure i3 50 xDrive komt als eerste.

2. Facelift BMW 7-serie (2026)

De gefacelifte BMW 7-serie maakt later deze maand zijn debuut op de Autosalon van Beijing. En nee, die verbijsterend grote (of, laten we beestje bij de naam noemen, spuuglelijke) grille is niet verdwenen. Ook de koplampen in de vorm van kleine verticale led-streepjes blijft gehandhaafd, als we de teaser mogen geloven die BMW al verzond. Het design is dus eerder een evolutie dan een revolutie.

De 7-serie krijgt wel het nieuwe iDrive-systeem dat we al kennen uit de iX3 en i3, met een centraal touchscreen en Panoramic Vision over de volledige breedte aan de onderkant van de voorruit.

3. BMW X5

De vijfde generatie van BMW’s eerste SUV wordt komende zomer onthuld. Er is nog weinig bekend over het design, maar we gaan uit van Neue Klasse-looks en interieur dat lijkt op dat van de iX3.

De keuze aan motoren is reuze. De X5 komt met traditionele verbrandingsmotoren en als plug-in hybride. Ook een volledig elektrische BMW X5 is officieel bevestigd, waarbij de eerste variant waarschijnlijk de iX5 60 xDrive wordt. Een BMW X5 waterstof volgt in 2028. Wij reden er al mee in 2023. De X5 Hydrogen was nog wel vermomd als oude BMW X5.

4. BMW 3-serie op benzine

Later dit jaar onthult BMW de nieuwe BMW 3-serie met verbrandingsmotor. Hij gaat lijken op de i3, maar wel met langere neus, zodat er genoeg plek is voor de verbrandingsmotoren. Liefhebbers kunnen opgelucht ademhalen, het topmodel van de 3-serie heeft een zescilinder lijnmotor. Zelf schakelen is er echter niet meer bij; de nieuwe 3-serie wordt alleen nog met automaat geleverd.

De productie start waarschijnlijk pas eind 2026, wat betekent dat de leveringen in 2027 op gang komen.

5. BMW iX4

Ook als de BMW iX4 wordt onthuld, worden de dagen al korter en hoor je Last Christmas hier en daar op de radio. De iX4 is elektrisch, er komt geen benzine-afgeleide. Meer info verwachten we in de loop van 2026.