Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 39 (2026)

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Afgelopen week zaten we als koningen achter het stuur van een dikke Skoda. Maar helaas smachtten we ook nog steeds tevergeefs naar goedkopere benzine. Goed nieuws, slecht nieuws, top en flop.

Top - dikke vette Skoda lust Audi's rauw!

Krijgt Skoda het hoog in de bol met de reusachtige Peaq, of wordt dit de zoveelste verkooptopper van de Tsjechen? Dat laatste zou ons niets verbazen, want het merk rijgt de successen aaneen. Skoda bouwt auto’s die zo goed zijn dat ze makkelijk kunnen concurreren met het dure Audi.

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Top - in één klap worden gebruikte EV's een stuk betaalbaarder

Wie zijn oude benzine- of dieselauto wil inruilen voor een elektrische auto, kan straks rekenen op maximaal 6000 euro subsidie. Maar daar zitten wel voorwaarden aan.

Top - BMW bewijst: Europese automerken nog lang niet uitgeteld

De Europese auto-industrie heeft het moeilijk. De prijzen staan onder druk, tegelijkertijd bleef de vraag naar EV's lang achter bij de verwachtingen. Maar nu lijkt er een kentering op komst. Vooral één specifiek Europees model profiteert daarvan.

Flop - Benzine in Duitsland véél goedkoper dan in Nederland - maar nu even niet

Woon je vlak bij Duitsland en is je tank nog halfvol? Probeer het dan nog even uit te zingen. Vanaf 1 oktober 2026 wordt tanken bij onze oosterburen namelijk flink goedkoper.

Flop - Naar deze gave Koreaan met Lamborghini-neus kunnen wij fluiten

Is het een retromodel van Lamborghini voor de gewone man? Nee, dit is een Hyundai Ioniq V. De jaren zeventig waren overduidelijk de inspiratiebron voor de designers. Maar wil je spontaan je elpees van ABBA en je broek met wijde pijpen van zolder halen, bespaar je de moeite. Deze auto is niet voor Nederland en België bestemd.

Flop - Deze routine kan in de stad héél duur uitpakken

Je rijdt rustig door de stad en passeert een rood 30 km/h-bord. De auto’s voor en achter je blijven stug 50 km/h rijden en jij doet braaf mee. De macht der gewoonte. Ineens kun je een torenhoge boete aan je broek krijgen.