Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 39 (2026)

Gert Wegman
Door Gert Wegman

Afgelopen week zaten we als koningen achter het stuur van een dikke Skoda. Maar helaas smachtten we ook nog steeds tevergeefs naar goedkopere benzine. Goed nieuws, slecht nieuws, top en flop.

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 39 (2026)

Top - dikke vette Skoda lust Audi's rauw!

Krijgt Skoda het hoog in de bol met de reusachtige Peaq, of wordt dit de zoveelste verkooptopper van de Tsjechen? Dat laatste zou ons niets verbazen, want het merk rijgt de successen aaneen. Skoda bouwt auto’s die zo goed zijn dat ze makkelijk kunnen concurreren met het dure Audi.

Lees ook REVIEW - 5 vragen Skoda Peaq REVIEW - Deze 7-persoons SUV van Skoda maakt Audi boos en Nederland blij (+ VIDEO)
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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 39 (2026)

Top - in één klap worden gebruikte EV's een stuk betaalbaarder

Wie zijn oude benzine- of dieselauto wil inruilen voor een elektrische auto, kan straks rekenen op maximaal 6000 euro subsidie. Maar daar zitten wel voorwaarden aan.

Lees ook Tot 6000 euro subsidie voor een elektrische auto: dit zijn de 3 belangrijkste voorwaarden Tot 6000 euro subsidie voor een elektrische auto: dit zijn de 3 belangrijkste voorwaarden
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 39 (2026)

Top - BMW bewijst: Europese automerken nog lang niet uitgeteld

De Europese auto-industrie heeft het moeilijk. De prijzen staan onder druk, tegelijkertijd bleef de vraag naar EV's lang achter bij de verwachtingen. Maar nu lijkt er een kentering op komst. Vooral één specifiek Europees model profiteert daarvan.

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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 39 (2026)

Flop - Benzine in Duitsland véél goedkoper dan in Nederland - maar nu even niet

Woon je vlak bij Duitsland en is je tank nog halfvol? Probeer het dan nog even uit te zingen. Vanaf 1 oktober 2026 wordt tanken bij onze oosterburen namelijk flink goedkoper.

Lees ook Waarom je vooral nu níét in Duitsland moet tanken Waarom je vooral nu níét in Duitsland moet tanken
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 39 (2026)

Flop - Naar deze gave Koreaan met Lamborghini-neus kunnen wij fluiten

Is het een retromodel van Lamborghini voor de gewone man? Nee, dit is een Hyundai Ioniq V. De jaren zeventig waren overduidelijk de inspiratiebron voor de designers. Maar wil je spontaan je elpees van ABBA en je broek met wijde pijpen van zolder halen, bespaar je de moeite. Deze auto is niet voor Nederland en België bestemd.

Lees ook Waarom we in Nederland kunnen fluiten naar de mooiste Hyundai Waarom we in Nederland kunnen fluiten naar de mooiste Hyundai
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 39 (2026)

Flop - Deze routine kan in de stad héél duur uitpakken

Je rijdt rustig door de stad en passeert een rood 30 km/h-bord. De auto’s voor en achter je blijven stug 50 km/h rijden en jij doet braaf mee. De macht der gewoonte. Ineens kun je een torenhoge boete aan je broek krijgen.

Lees ook Hoe stug 50 km/h blijven rijden in een 30-zone je financieel kan ruineren Hoe 50 km/h rijden in een 30-zone je financieel ruïneert
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NIEUW! Classics
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148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers

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Gert Wegman
Door Gert Wegman

Speelt al zijn leven lang met auto’s en taal, en wordt daar sinds 1989 nog voor betaald ook. Werkte ooit voor de industrie, maar is in 2002 ‘overgelopen’ naar de media. Dol op turbo’s, eigenzinnige auto’s en klassiek motorgegrom, gefascineerd door de stille kracht van EV’s. Lees meer »

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