REVIEW - Deze 7-persoons SUV van Skoda maakt Audi boos en Nederland blij (+ VIDEO)

Tests

Krijgt Skoda het hoog in de bol met de reusachtige Peaq, of wordt dit de zoveelste verkooptopper van de Tsjechen? Dat laatste zou ons niets verbazen, want het merk rijgt de successen aaneen. Skoda bouwt auto’s die zo goed zijn dat ze makkelijk kunnen concurreren met het dure Audi.

Wat valt op aan de zevenzits Skoda Peaq?

Met de Peaq betreedt Skoda een segment dat tot voor kort voor Audi en Volkswagen was weggelegd. Een nieuw vlaggenschip waardig, verpulvert hij het ene record na het andere. Het is de grootste auto die ooit een Skoda-fabriek heeft verlaten. Daarnaast heeft de Peaq de grootse kofferruimte (935 tot 2150 liter in de vijfzitter), het grootste accupakket (91 kWh), de grootste actieradius (646 km WLTP), de grootste achterportieren, en het grootste panoramadak (2,10 vierkante meter).

Aan de negatieve kant zijn er ook mijlpalen: de Peaq noteert het hoogste gewicht (oplopend tot 2300 kilo) en de hoogste prijs (62.990 euro voor de 90x). De basisprijs is heel slim nét aan de goede kant van de 50.000 euro gehouden. Voor 49.990 euro krijg je een Peaq met achterwielaandrijving en het kleinste batterijpakket van netto 58 kWh.

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Wat is goed aan de elektrische Skoda Peaq?

Vergis je niet in de lengte van de Peaq: hij is bijna 22 centimeter langer dan de Enyaq en bijna 12 centimeter langer dan de Kodiaq. Dat betekent dat je zelfs helemaal achterin, op de derde zitrij, best aangenaam kunt zitten. En dan blijft er evengoed nog bijna 300 liter aan bagageruimte over.

Voor ons heeft Skoda een Sportline gereserveerd (59.990 euro), die standaard de grote batterij heeft van 86 kWh (netto). Die heeft begeerlijke opties als matrix led-koplampen, een 360-gradencamera en elektrisch verstelbare sportstoelen, waarbij de bestuurder profiteert van de massagefunctie. Met het optionele Relax-pakket, bestaande uit elektrisch bediende slaapstoelen met voetensteun, verwarming en ventilatie, een te verduisteren panoramadak en een premium audiosysteem, heb je eigenlijk alles wat je wilt. Daar zit, afhankelijk van de uitvoering, een meerprijs op van maximaal 1490 euro. Doen, is ons advies, al is de slaapstoel voor lange mensen te kort.

Het rijcomfort past bij zijn status als topmodel. Dankzij het adaptieve onderstel dringen oneffenheden in het wegdek nauwelijks door tot alle zitrijen. Zelfs in de sportstand blijft de Peaq comfortabel. Echt sportief wordt het dus nooit, maar dat kun je ook niet verwachten van een zware elektrische zevenzitter. De rijeigenschappen komen al met al verdacht dicht in de buurt van die van grote broer Audi ...

Wat kan beter aan de Skoda Peaq (2026)?

De tijd dat je bij Skoda veel voor weinig kreeg, is voorbij. Onze Peaq 90 kost 59.990 euro, maar de prijs kan makkelijk oplopen tot ruim boven de 60.000 euro. De extra achterbank kost je 1190 euro. We vinden het knieperig van Skoda dat ook een warmtepomp op geen enkele uitvoering standaard is; je betaalt 1090 euro.

Verder kampt de Peaq met een probleem dat bij veel elektrische SUV's speelt. Dat heeft te maken met het toegenomen trekgewicht. Tot voor kort mocht je met EV's al blij zijn als je een Kip Caravan mocht trekken, maar de ontwikkelingen gaan snel. De achterwielaangedreven Peaq heeft een aanhangergewicht van 1800 kilo, de 4WD-versie mag zelfs 2000 kilo trekken. Dat is fijn, maar het maximaal toelaatbare gewicht is al snel hoger dan 3500 kilo en dat betekent dat je niet meer genoeg hebt aan alleen rijbewijs B. Je zult dus op cursus moeten …

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Wat is de prijs van de Skoda Peaq?

Die loopt in Nederland uiteen van 49.990 euro tot 62.990 euro, in België betaal je 49.490 tot 61.990 euro. De Peaq staat in oktober al bij de dealer. Dit is het complete overzicht van het Nederlandse aanbod:

Uitvoering Accu Vermogen Prijs Selection 60 58 kWh 204 pk € 49.990 Business Edition 60 58 kWh 204 pk € 50.990 Business Edition 90 91 kWh 286 pk € 54.990 Business Edition 90x 91 kWh 299 pk € 57.990 Sportline 90 91 kWh 286 pk € 59.990 Sportline 90x 91 kWh 299 pk € 62.990

Wat vind ikzelf van de elektrische Skoda Peaq?

Skoda dendert door, er staat nu zomaar een model van meer dan 60.000 euro in de prijslijst. Daar krijg je wel een enorme auto voor, met talloze luxe opties. Je kunt je afvragen of het merk dat ooit voor de budgetkoper was zijn hand overspeelt. Maar waarschijnlijker is dat ook de Peaq weer succesvol zal zijn. Misschien dat zelfs trouwe Audi-klanten wel stilletjes overstappen …

De volledige test lees je in Auto Review 11, die vanaf 20 oktober in de winkel ligt. Kijk hier voor scherpe najaarsaanbiedingen.