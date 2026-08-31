Zonder deze auto was Skoda eeuwig in zijn Oostblok-imago blijven hangen

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Dertig jaar geleden begon Skoda met de productie van zijn eerste volledig nieuwe 20ste-eeuwse model dat compleet op Volkswagen-leest was geschoeid. Dat klinkt als een aardig jubileum, maar voor het Tsjechische merk betekende deze auto veel meer.

Op 3 september 1996 begon in Mladá Boleslav de serieproductie van de eerste moderne Skoda Octavia. Inmiddels zijn we vier generaties en bijna 7,9 miljoen exemplaren verder. Daarmee is de Octavia niet alleen een van de succesvolste Skoda’s ooit, maar vooral de auto die het merk een compleet nieuw aanzien gaf.

Anders dan Favorit en Felicia

Volkswagen was in de jaren negentig al enkele jaren aandeelhouder van Skoda. De Favorit en vooral de Felicia hadden geprofiteerd van Duitse techniek, maar waren in feite nog producten uit een eerdere periode. Bij de Octavia lag dat anders. Die werd onder toezicht van Volkswagen ontwikkeld en maakte gebruik van een modern platform uit de Volkswagen Groep, sterk verwant aan dat van onder meer de Volkswagen Golf IV en ... de Audi TT.

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Voor Skoda was dat een enorme stap voorwaarts. Ineens hoefde het merk niet meer vooral met een lage prijs te overtuigen. De Octavia voelde technisch volwassen, degelijk en West-Europees aan, maar bood tegelijkertijd iets waarin Skoda tot op de dag van vandaag uitblinkt: veel auto voor je geld.

Veel ruimte voor minder geld

De eerste Octavia verscheen aanvankelijk alleen als liftback. Dat was een slimme keus, want daardoor combineerde hij het uiterlijk van een sedan met de praktische bruikbaarheid van een hatchback. De bagageruimte was met 528 liter uitzonderlijk groot voor een auto in deze klasse.

Ook duurdere versies

Ook het motorenaanbod hielp. Onder de motorkap lagen bekende benzine- en dieselmotoren uit de Volkswagen-groep. Zo kregen klanten voor relatief weinig geld techniek die zich elders al had bewezen. Later kwamen er ook veel duurdere en voor Skoda behoorlijk exotische uitvoeringen bij, waaronder vierwielaangedreven versies en de sportieve Octavia RS.

Octavia Combi vergroot succes

Belangrijker dan die dure versies, was de Octavia Combi, die in 1998 het gamma kwam versterken. Juist die stationwagon zou uitgroeien tot een vaste waarde voor gezinnen, zakelijke rijders en iedereen die vooral veel laadruimte wilde zonder meteen een grotere en duurdere auto te hoeven kopen. Ook de huidige Octavia is nog altijd als Combi leverbaar en is - zeker in Nederland - populairder dan de vijfdeurs liftback.

Het succes bleef niet uit. Van deze eerste moderne generatie werden uiteindelijk ongeveer 1,44 miljoen exemplaren gebouwd. Opvallend genoeg bleef hij zelfs nog jaren leverbaar nadat in 2004 zijn opvolger was verschenen. Sommige versies werden tot 2010 geproduceerd.

De auto die Skoda definitief veranderde

Dat lange leven zegt veel over hoe sterk het oorspronkelijke concept was. De Octavia was goedkoper dan veel vergelijkbare modellen, maar voelde niet meer als een compromis. Daarmee veranderde ook het beeld dat kopers van Skoda hadden.

Dat effect reikte veel verder dan alleen de Octavia zelf. Zonder het succes van dit model was het veel moeilijker geweest om later auto’s als de Skoda Superb, Kodiaq en Enyaq geloofwaardig in de markt te zetten. De Octavia bewees als eerste dat een Skoda niet alleen goedkoop, maar ook begeerlijk en verstandig kon zijn. De nieuwe Skoda Peaq moet dat moderne merkimago onderschrijven.

Eerste Octavia uit 1959

Helemaal nieuw was de naam trouwens niet. De oorspronkelijke Skoda Octavia verscheen al in 1959. De naam is afgeleid van het Latijnse woord voor ‘achtste’, omdat het destijds Skoda’s achtste model in een bepaalde modellijn was. Die eerste naamgenoot hield het tot in de jaren zestig vol, terwijl de Combi zelfs tot 1971 werd gebouwd.

Toen Skoda in de jaren negentig op zoek ging naar een naam voor zijn belangrijkste nieuwe model, werd Octavia opnieuw van stal gehaald.

Achteraf bleek dat een uitstekende keus. Want zonder de Octavia van 1996 was Skoda misschien nog jarenlang blijven hangen in het imago van goedkope Oostblok-auto’s. Met de nieuwe Octavia begon het merk aan zijn tweede leven.