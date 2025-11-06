Dacia opent aanval op Skoda met stationwagon op basis van Bigster

Nieuws

Dacia breidt zijn modellengamma in 2026 uit met een nieuwe stationwagon. Daarmee opent Dacia de aanval op de Skoda Octavia. De auto met de codenaam C-Neo wordt leverbaar vanaf ongeveer 26.000 euro.

Na het succes van de Dacia Bigster wil het merk zijn positie in het C-segment versterken – de populairste autoklasse in Europa. CEO Katrin Adt gaf in en interview met het Britse Autocar aan dat het vertrouwen binnen het bedrijf groot is: “Onze hoofdmarkt is nog altijd het B-segment, maar de Bigster heeft bewezen dat we ook hoger kunnen mikken.”

Die woorden zijn zeker niet uit de lucht gegrepen. De Bigster – Dacia’s antwoord op de Volkswagen Tiguan – stond afgelopen zomer in de top 10 van bestverkochte auto’s in Frankrijk en Duitsland. De komst van een nieuwe grote stationwagon moet dat succes verder uitbouwen. Een derde model in dit segment volgt een jaar later.

Alternatief voor wie geen SUV wil

De nieuwe C-Neo wordt een flinke stationwagon met een lengte van ongeveer 4,60 meter. Daarmee wordt-ie niet eens zo heel veel groter dan de Dacia Jogger (4,55 m).

Maar we verwachten dat Dacia de luxerichting die het met de Bigster heeft ingezet, wil vasthouden met de nieuwe stationwagon. De auto zou er ongeveer kunnen uitzien als op de onderstaande, met AI gegenereerde afbeelding.

De Bigster - nu nog de grootste Dacia ooit - is bijvoorbeeld het eerste model van het merk dat leverbaar is met elektrische bediening van de achterklep en de stoelverstelling en een klimaatregeling met twee temperatuurzones.

Productmanager Patrice Lévy-Bencheton benadrukt dat Dacia met de nieuwe stationwagon mikt op klanten die wél ruimte willen, maar geen SUV zoeken: “Er zijn veel mensen die een lagere zitpositie en een efficiënter ontwerp prefereren. Niet iedereen wil een grote, opvallende SUV.”

Kans in een markt vol dure concurrenten

Met het verdwijnen van de Ford Focus en de steeds hogere prijzen van auto’s als de Volkswagen Golf Variant (vanaf 37.990 euro), Toyota Corolla Touring Sports (vanaf 34.995 euro) en Opel Astra Sports Tourer (Vanaf 34.999 euro), ziet Dacia zijn kans schoon om nieuwe klanten te lokken.

Verkoopdirecteur Frank Marotte: “De prijzen in het C-segment zijn de afgelopen vijf jaar enorm gestegen. Wij willen daar een betaalbaar alternatief tegenover zetten – zoals we dat ook met de Bigster hebben gedaan.”

10.000 euro goedkoper dan Octavia Combi

De Bigster is in Nederland te koop vanaf 31.000 euro. Voor de goedkoopste Volkswagen Tiguan moet je bijna 49.000 euro neertellen en de Ford Kuga PHEV is er vanaf 43.490 euro. De Dacia C-Neo zal naar verwachting rond de 26.000 euro starten, wat hem ongeveer 10.000 euro goedkoper maakt dan de Skoda Octavia Combi.

Bekende techniek, praktische insteek

De C-Neo deelt zijn CMF-B-platform met andere Dacia-modellen en zal worden geleverd met mild- en full-hybride benzinemotoren van 130 tot 155 pk. Of er ook een vierwielaangedreven versie komt, is nog niet bekend.

Introductie in 2025

Een exacte onthullingsdatum heeft Dacia nog niet gegeven, maar ga er maar vanuit dat het in elk geval 2026 wordt. Met de C-Neo wil het merk opnieuw laten zien dat betaalbare, praktische auto’s nog altijd bestaansrecht hebben en dat SUV's niet zaligmakend zijn.