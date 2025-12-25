Dacia Bigster: Auto Review Auto van het Jaar

Nieuws

In 2025 kwam weer een hele rits nieuwe auto’s op de markt. Veel waren goed, andere nog beter. Auto Review koos voor de zesde keer de Auto Review Auto van het jaar. Dit keer eens geen EV: de winnaar is de Dacia Bigster.

Jaarlijks rijdt de redactie tientallen nieuwe modellen en van onze favorieten maken we in december steevast een lijstje. Welke auto’s vielen ons het afgelopen jaar in positieve zin op? Welke raden we onze eigen vrienden aan? En van welke modellen moeten ze na afloop van onze testperiode de sleutels uit onze handen rukken?

Welke auto's werden door de Dacia Bigster verslagen?

2025 was een mooi autojaar, mede dankzij de nieuwe Skoda Elroq. Dat vinden we een fantastische EV die terecht verkooprecords breekt. Maar met een paar optiepakketten wordt het wel meteen een dure Skoda.

De Renault 4 stal ons hart met zijn geweldige uiterlijk, maar het verstand zei dat de EV-specificaties beter kunnen.

We prijzen Volvo dat ze met de ES90 een keertje géén SUV lanceerden. Helaas is de zit achterin matig en is het gedoe rondom de niet-werkende Lidar onvergeeflijk.

Mercedes scoort met de elektrische CLA op het gebied van rijbereik en -eigenschappen, maar de prijs is wel erg stevig. Tellen we al onze punten bij elkaar op, dan kan er maar één Auto Review Auto van het Jaar 2025 zijn: de Dacia Bigster.

Grootste Dacia ooit

Met de Bigster betreedt Dacia het C-SUV segment, een markt waarin Europa-breed de meeste auto’s worden verkocht. Na eerder al met de Jogger en de Duster bewijst Dacia met de Bigster opnieuw dat aantrekkelijk niet per se duur hoeft te zijn. De auto is niet alleen ontzettend praktisch, hij ziet er gewoon stoer uit.

Vanaf 31.600 euro

En dat voor een vanafprijs van 31.600 euro voor een 140 pk mild hybrid versie op lpg en benzine, al is de beste deal in de Bigster-range wat Auto Review betreft de hybrid 155. Vanaf 35.300 euro heb je een superzuinige full hybrid (wij verbruikten 5 liter per 100 km, oftewel 1 op 20) die altijd is uitgerust met een automaat.

Ook de Dacia Bigster 4x4 is een koopje

Helemaal aan de bovenkant van het Bigster-spectrum vind je de hybrid G 150 4x4 op lpg en benzine. Die kost je ietsje meer dan 40.000 euro en dat is een uniek aanbod in deze prijsklasse.

De Bigster Hybrid G 150 4x4 biedt namelijk - de naam zegt het al - vierwielaandrijving en daarmee de mogelijkheid om écht offroad te gaan. Tegelijkertijd is het de perfecte Dacia voor de wintersport of - met een trekgewicht van 1500 kg - om een caravan te trekken. Zonder dat je om de paar honderd kilometer hoeft te tanken of te laden.



Voor nóg meer avontuur bestel je Dacia’s unieke Sleep Pack, een camperachtige oplossing op maat waarmee je de Bigster omtovert tot een comfortabele mobiele slaapplek voor twee. Een echte winnaar dus.

Elke dag een verhaal over de Dacia Bigster

Uiteraard willen we nog veel meer over onze Auto van het Jaar willen vertellen. Tijdens de kerstweek van 2025 staat de Dacia Bigster daarom centraal op autoreview.nl. De komende vier doordeweekse dagen belichten we telkens waarom de auto allesbehalve de eerste de beste SUV is.

1. Dit is het geheim van Dacia: zo blijft de Bigster betaalbaar

2. 5 + 1 dingen die de Bigster-rijder blij maken - en de concurrentie jaloers

3. Zo goedkoop reed jij nog nooit een grote SUV met 4x4

4. Prijsvergelijking: Dacia Bigster vermorzelt deze 3 concurrenten