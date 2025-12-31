Prijsvergelijking: Dacia Bigster laat niets heel van de concurrentie

Nieuws

De Dacia Bigster hebben we onder meer tot de Auto Review Auto van het Jaar gekozen, omdat het zo’n goede aanbieding is. Het mag dan geen goedkope auto zijn, hij biedt wel heel veel waar voor zijn geld. Dat zie je des te beter als je hem vergelijkt met een aantal concurrenten.

De Bigster is er als mild hybrid al vanaf 31.600 euro. Voor deze vergelijking kiezen we echter voor de Hybrid 155. Die combineert een 1,8-liter viercilinder benzinemotor met een elektromotor en levert 155 pk. Daarmee sprint de Bigster in 9,7 seconden naar 100 km/h. We tuigen ’m op als Limited Edition. Die maakt de naam van de Bigster als 'meest luxueuze Dacia ooit' ten volle waar. Dat zie je aan de stoere lichtmetalen wielen, dat voel je – zeker nu – aan de elektrische verwarming van stuur en stoelen.

Dacia Bigster Hybrid 155

(full hybrid, 155 pk, 205 Nm)

Limited Edition: 39.793 euro

Panoramadak: standaard

Stoel- en stuurverwarming: standaard

19-inch wielen: standaard

Elektrisch bedienbare achterklep: standaard

Totaalprijs: 39.793 euro

DUURDER: Kia Sportage 1.6 T-GDi AT6 Hybrid 2WD

(full hybrid, 239 pk, 380 Nm)

DynamicPlusLine: 48.295 euro

Panoramadak: standaard

Stoel- en stuurverwarming: standaard

19-inch wielen: niet leverbaar

Elektrisch bedienbare achterklep: standaard

Totaalprijs: 48.295 euro

Net als de Bigster, is deze Kia Sportage een full hybrid. Wel is de Koreaan een stuk krachtiger dan de Roemeen. Wil je de Sportage even luxe aankleden als onze Bigster, dan kun je niet volstaan met de DynamicLine van 45.795 euro, en vervolgens een paar opties aanvinken. Want wil je een panoramadak, dan ben je automatisch aangewezen op de DynamicPlusLine van 48.295 euro.

Die heeft verder ook alles wat je wenst, maar je grijpt mis als je 19-inch lichtmetaal wilt. Als je op zo’n grote voet wilt leven, kom je automatisch in de plug-in hybride Sportage terecht. Die is nauwelijks duurder dan de gewone hybride, maar als je geen eigen laadpaal hebt, is deze stekkerloze versie handiger. En die kost al ruim 8500 euro meer dan de Bigster.

DUURDER: Peugeot 3008 1.2 Hybrid 145

(mild hybrid, 145 pk, 230 Nm)

GT: 46.970 euro

Panoramadak: 1450 euro

Stoel- en stuurverwarming: standaard

19-inch wielen: standaard

Elektrisch bedienbare achterklep: standaard

Totaalprijs: 48.420 euro

Deze Peugeot 3008 dan wel ‘1.2 Hybrid’ heten, eigenlijk is het een mild hybrid. Met zijn vermogen en prestaties zit hij dicht in de buurt van de Bigster. Hij sprint iets langzamer naar de 100 (10,1 s), maar heeft wel een hogere topsnelheid (201 km/h).

De uitstraling van in- en exterieur is chic. Zeker als je voor de GT-uitvoering kiest, die standaard op 19-inch wielen staat. Voor een panoramadak moet je daarentegen 1450 euro extra uit je spaarrekening wringen. Daarmee komt de meerprijs ten opzichte van de Bigster op 8627 euro.

DUURDER: Volkswagen Tiguan 1.5 e-TSI 130

(mild hybrid, 130 pk, 220 Nm)

Life Edition: 54.490 euro

Panoramadak: 1390 euro

Stoel- en stuurverwarming: standaard

19-inch wielen: 1190 euro

Elektrisch bedienbare achterklep: standaard

Totaalprijs: 57.070 euro

De in 2024 gepresenteerde Volkswagen Tiguan is weer een ‘ouderwetse’ VW. Zowel in positieve, als negatieve zin. Met z’n fijne comfort, goede rijeigenschappen en overvloed aan ruimte is het een veelzijdige alleskunner. Maar hoewel Volkswagens tegenwoordig niet meer zo karig zijn uitgerust als vroeger, moet je voor veel extra’s bijbetalen.

In dit geval geldt dat voor zowel het panoramadak als voor de 19-inch wielen. Dat brengt de prijs van deze 130 pk sterke mild hybrid op een niet-misselijke 57.070 euro. Voor het prijsgat van 17.277 euro met de Bigster koop je bijna een nieuwe Dacia Spring …