Dit populaire model is plotseling de goedkoopste zevenzitter van Nederland

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Of je nou een groot gezin hebt of vaak veel mensen vervoert, soms zijn de 5 zitplaatsen die een gewone auto heeft niet genoeg. De Dacia Jogger kan dit probleem oplossen, en is ook nog eens erg voordelig te rijden. Bij ons is de Jogger met zeven zitplaatsen al te private leasen vanaf 489 euro per maand.

Dacia Jogger private lease bij Dacia

Ga naar de goedkoopste Dacia Jogger als zevenzitter

Dacia Jogger in het kort

De Dacia Jogger is vanaf 489 euro te private leasen bij Dacia. Hiervoor krijg je de hybride-uitvoering. Maar de Jogger is ook met andere aandrijflijnen beschikbaar. Zo is de stationwagon ook te bestellen me de combinatie benzine/LPG, vanaf 509 euro. Hierdoor kun je extra goedkoop tanken. Liever gewoon ouderwets op benzine (en met een handbak) rijden? Dat kan ook, eveneens vanaf 509 euro. Benieuwd naar alle specificaties? Die vind je hieronder in het overzicht.

Specificaties

Uitvoering (7-zits) Eco-G 120 TCe 110 Hybrid 155 Vermogen 120 pk (90 kW) 110 pk (81 kW) 155 pk (115 kW) Koppel 197 Nm (LPG) / 200 Nm (benzine) 172 Nm 200 Nm Aandrijflijn (brandstof) Benzine/LPG Benzine Hybride Gemiddeld verbruik (WLTP) Benzine: 5,9 l/100 km

LPG: 7,4 l/100 km 6,0 l/100 km 4,6 l/100 km 0-100 sprint 11,0 s 11,2 s 9,0 s Bagageruimte 212 l 212 l 212 l CO2-uitstoot (WLTP) Benzine: 132 g/km

LPG: 120 g/km 136 g/km 104 g/km

Zijn er buiten zijn veelzijdigheid nog meer voordelen te ontdekken, en wat zijn de nadelen van de Jogger? Wij laten het je hier weten, dan kun jij bepalen of de auto iets voor jou is.



Pluspunten

+ Veel waar voor je geld

+ Drie verschillende aandrijflijnen

+ Veruit de goedkoopste zevenzitter

+ Ruimtewonder

Minpunten

- Interieur voelt goedkoper aan

- HYBRID: rumoerige aandrijflijn

- Armoedige crashtestscore van één ster

Ga naar de goedkoopste Dacia Jogger als zevenzitter

Dacia Jogger uitrusting

De Dacia Jogger is als zevenzitter verkrijgbaar in drie uitrustingsniveaus: de Expression, Extreme en Limited Edition. Die zijn op de volgende manier te onderscheiden:

Expression - vanaf 489 euro

De instapper heeft al een 10 inch scherm met draadloze Apple CarPlay en Android Auto, achteruitrijcamera, elektrische ramen en buitenspiegels, privacy glass en LED-koplampen. Keuze tussen de 120 pk Eco-G en de 110 pk TCe.

Extreme - vanaf 519 euro

Voegt een 7 inch TFT-scherm, draadloze telefoonlader, blind spot warning en parkeersensoren rondom toe, plus sleutelloos openen en starten en openklapbare ramen voor de derde zitrij. Herkenbaar aan de 16 inch 'Tamia Black'-velgen. Leverbaar met TCe of Hybrid 155.

Limited Edition - vanaf 519 euro

Het topmodel, alleen met de Hybrid 155 en uitsluitend als zevenzitter. Krijgt een around view camera, grootlichtassistent, inklapbare buitenspiegels en het grotere MEDIA NAV Live-scherm met navigatie en 8 jaar gratis connected diensten.



De Dacia Jogger is veruit de goedkoopste optie als je een zevenzitter nodig hebt, maar is ook in al zijn andere vormen een capabele en voordelige auto.

Ga naar de goedkoopste Dacia Jogger als zevenzitter