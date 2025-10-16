Bestverkochte auto in Europa krijgt actieradius van 1590 kilometer

Nieuws

De Dacia Sandero was vorig jaar al de bestverkochte auto in Europa en nu maakt Dacia hem nog aanlokkelijker. Zo stijgt de actieradius naar 1590 kilometer en er is meer nieuws te melden …

Vorig jaar stond de Dacia Sandero op de eerste plaats in de Europese autoverkopen. Er werden maar liefst 309.392 exemplaren verkocht. Minder dan één procent daarvan kreeg een Nederlandse eigenaar, terwijl wij juist bekendstaan als een gierig volkje dat een goede aanbieding weet te waarderen …

Misschien gaan we binnenkort toch overstag, want Dacia vernieuwt de Sandero op meerdere vlakken. De Sandero Stepway en de Jogger profiteren hier ook van.

Aangepast design: Tetris-koplampen en Amber Yellow

De uiterlijke aanpassingen zijn niet zo spannend. Sandero en kornuiten krijgen nieuwe koplampen en achterlichten, en een aangepaste grille. Dacia beschrijft het design van de dagrijverlichting als een omgekeerde T-vorm, maar wij zien een scène uit Tetris: een vallend blokje dat de rij compleet maakt. Er zijn andere wieldesigns om uit te kiezen en de carrosseriekleur Amber Yellow is nieuw voor de Sandero en Sandero Stepway.

Als Sandero-koper profiteer je dan weer niet van Starkle, een gespikkeld materiaal dat voor 20 procent bestaat uit gerecycled plastic en gebruikt wordt voor de beschermdelen rond de wielkasten van de Sandero Stepway en de Jogger. Dacia-rijders met een recente Dacia Duster zijn bekend met het materiaal, dat niet gelakt of behandeld wordt.





Dacia Sandero: groter scherm, pienter pookje

Het interieur oogt vertrouwd, maar als je beter kijkt ontdek je in de ventilatieroosters de omgekeerde T-vorm van de koplampen. De vergelijking met Tetris loopt hier een beetje stuk. Maar over pixels gesproken: het touchscreen groeit van 8 naar 10 inch.

Versies met een automaat krijgen een pienter pookje als keuzehendel, logisch gepositioneerd voor de nieuwe draadloze telefoonoplader.

Bij alle drie de modellen pakt Dacia uit met nieuwe bekledingsmaterialen op de stoelen, het dashboard en de portieren. De blauwe denim bekleding op de foto’s vind je in de Journey-uitvoering, standaard zit je in de Sandero op zwart meubilair. Het stuur is subtiel aangepast. Het is hoekiger van vorm, wat volgens Dacia bijdraagt aan het bedieningsgemak.

1590 kilometer actieradius op LPG en benzine

De Dacia Sandero rijdt nog steeds op LPG en doet dat beter dan ooit. De 1,2-liter turbomotor met drie cilinders krijgt er 20 pk bij (100 -> 120 pk) en is voor het eerst leverbaar met een automaat. Het gaat om een zestraps automaat met dubbele koppeling.

Doordat de LPG-tank is vergroot van 40 naar 49,6 liter, stijgt het rijbereik in LPG-modus met 20 procent. Het totale rijbereik (LPG + benzine) bedraagt voortaan tot 1590 km voor de Sandero en 1480 km voor de Sandero Stepway en Jogger. Dat klinkt alsof je in één ruk naar Rome kunt rijden, maar de gierige Nederlander is zo slim om onderweg goedkope LPG te tanken en zo weinig mogelijk dure benzine te verspillen.

De Dacia Jogger en de Sandero Stepway kunnen ook geleverd worden met de nieuwe hybride motor met 155 pk van de Dacia Bigster, maar die zuinige aandrijflijn gaat aan de Sandero-rijder voorbij.

Prijzen

Dacia zegt zelf de Sandero, Sandero Stepway en Jogger een uitgebreide upgrade te geven, “zonder in te leveren op de scherpe prijs”. Dat interpreteren wij als: de basisprijzen blijven gelijk: