Met deze spotgoedkope auto kun je ondanks de oorlog nog steeds voor een prikkie tanken

Nieuws

Door de oorlog in Iran en al het gedonder rondom de straat van Hormuz, zijn de brandstofkosten flink gestegen. Daarom zijn steeds meer mensen op zoek naar een alternatief voor benzine en diesel. Zoals bijvoorbeeld LPG - met de Dacia Sandero rijd je al vanaf 374 euro per maand op de goedkope brandstof.

Er zijn nog maar weinig merken die geloven in LPG. Gek eigenlijk, want het kan het ideale compromis zijn tussen betaalbaarheid en gemak. Daarom is het fijn dat Dacia er nog in gelooft. De Dacia Sandero is daarbij duidelijk het goedkoopste model. je kunt al vanaf 374 euro per maand terecht bij het merk voor een tijdelijk actiemodel van de Sandero, vanaf 409 euro per maand heb je een luxere uitvoering. Wil je liever een automaat? Dan betaal je minimaal 419 euro per maand. Ben je er nog niet helemaal uit? We laten je de technische specificaties van de Dacia zien en tonen enkele goede en mindere punten van de auto. Zo weet jij snel of de Sandero iets voor jou is.

Dacia Sandero op LPG

Ga direct naar Dacia voor de beste LPG-deal

Over de Dacia Sandero op LPG

Specificaties

Uitvoering Eco-G 120 Vermogen 120 pk Koppel 197 Nm Aandrijflijn Benzine/LPG Gemiddeld verbruik (WLTP) Benzine: 5,4 l/100 km (1 op 18,5)

LPG: 6,8 l/100 km (1 op 14,7) 0-100 sprint 10,1 s Bagageruimte 410 l CO2-uitstoot (WLTP) 110 g/km

Pluspunten

+ Eco-G 120: Een van de weinige mogelijkheden met het goedkope LPG

+ Prima uitgerust actiemodel (Limited Edition)

+ Ruim

Minpunten

- Niet zo'n goedkope vanafprijs als de benzine-variant

- Rumoerig interieur

- Niet bijzonder zuinig



Dacia Sandero LPG uitvoeringen

De Dacia Sandero Eco-G 120 is beschikbaar in vier uitvoeringen: expression, limited edition, journey en journey EDC.

Expression - vanaf 394 euro

De instapper heeft al een 10-inch touchscreen met Apple Carplay en Android Auto, elektrisch bedienbare ramen rondom en verwarmbare buitenspiegels. Airconditioning is optioneel.

Limited edition - vanaf 374 euro

Voegt aan de expression standaard airconditioning en een achteruitrijcamera toe, maar is tóch goedkoper. Eigenlijk een no-brainer. Gelimiteerde uitvoering.

Journey - vanaf 409 euro

De journey is duidelijk rijker uitgerust, met blind spot warning, parkeersensoren voor en achter, elektrische parkeerrem en de handsfree card waarmee je de auto opent en start zonder sleutel. Het instrumentenpaneel is groter en de wielen zijn van lichtmetaal.

Journey EDC - vanaf 419 euro

Identiek aan de journey, maar dan met een zestraps automaat. Voor rijders die de handbak liever links laten liggen, en de 0-100-sprint daalt er bovendien mee van 10,1 naar 9,7 seconden.



Ga direct naar Dacia voor de beste LPG-deal

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease biedt de mogelijkheid om tegen een vast maandelijks bedrag in een nieuwe auto te rijden. Dit bedrag dekt alle uitgaven zoals afschrijving, belastingen, verzekeringen en onderhoud. Hierdoor vermijd je onverwachte financiële tegenvallers, aangezien alle kosten vooraf duidelijk zijn.