Waarom dit hét moment is om (weer) op deze vergeten brandstof te gaan rijden

Nu de benzine- en dieselprijzen skyhigh gaan, duikt een oude bekende op als betaalbaar alternatief. Daarbij eist één merk de hoofdrol op.

Door de internationale spanningen en de afsluiting van de Straat van Hormuz, zijn de olieprijzen tot recordhoogte gekatapulteerd. Daardoor kosten benzine en diesel langs de snelweg nu bijna 2,50 euro per liter.

Als je in de bebouwde kom of langs de provinciale weg tankt, ben je alsnog minstens 2,15 euro per liter kwijt. Zeker voor dieselrijders – die maandelijks een vermogen aan wegenbelasting ophoesten – is dat zuur.

Tip De ruime Volkswagen ID.7 Tourer Met de 100% elektrische ID.7 Tourer rij je ongekend ontspannen naar de zaak én op vakantie. Private Lease nu al vanaf € 559 p/m. Ontdek 'm nu

Ook stroomprijs gaat stijgen

Wie een EV rijdt, heeft nu nog niet zo veel last van de oorlogshandelingen in het Midden-Oosten, maar als die voortduren, gaan de prijzen van elektriciteit ook zeker omhoog.

Naast de mensen die elektrisch rijden, is er nog een categorie automobilisten die vooralsnog weinig last hebben van de exploderende brandstofprijzen: lpg-rijders.

Lpg-auto's nu extra aantrekkelijk

Jarenlang leek lpg – ook wel autogas genoemd - langzaam uit het straatbeeld te verdwijnen. Maar in tijden van dure E10-benzine én diesel zijn zowel nieuwe lpg-auto’s – tegenwoordig alleen nog Dacia’s – als tweedehands modellen ineens bijzonder aantrekkelijk.

Lpg voor een derde van de prijs

De belangrijkste reden laat zich raden: de prijs aan de pomp. Terwijl je voor een liter E10-benzine én diesel tussen de 2,15 en 2,47 euro betaalt, kost lpg doorgaans maar 80 tot 90 cent per liter.

Voor een auto op gas betaal je wel meer aan wegenbelasting dan het benzinetarief, maar het verschil is minder groot dan bij diesels. Zelfs als een auto op lpg iets meer verbruikt, blijft het verschil in brandstofkosten enorm. Voor veel automobilisten kan het vele honderden euro’s per jaar schelen.

Nieuwe lpg-auto’s bestaan nog gewoon

Wie denkt dat lpg alleen iets is voor oudere auto’s uit de jaren negentig, heeft het mis. Dacia levert nog steeds modellen die af fabriek een lpg-installatie aan boord hebben. Deze zogeheten Eco-G-versies van de Dacia Sandero, Dacia Duster, Dacia Bigster en Dacia Jogger rijden standaard op benzine én lpg en schakelen automatisch tussen beide brandstoffen.

Het voordeel van zo’n fabriekssysteem is dat alles netjes geïntegreerd is: motor, tank en software zijn er vanaf het begin op afgestemd. Dat betekent meestal een grotere betrouwbaarheid en lagere onderhoudskosten dan bij ombouw achteraf. Daar komt bij dat Dacia’s sowieso scherp geprijsd zijn. En als zo'n Eco-G-Dacia ook nog eens een hybride is, houd je de brandstofkosten helemaal op een laag niveau.

2000 tweedehands lpg-auto’s

Wie een kleiner budget heeft, kan een kijkje nemen op Marktplaats. Daar worden ruim 2000 tweedehands lpg-auto’s voor relatief gunstige prijzen aangeboden. Dat komt doordat lpg een tijdje minder populair was en sommige kopers terughoudend zijn vanwege de extra wegenbelasting of simpelweg omdat ze lpg helemaal niet kennen als autobrandstof.

Onder de gebruikte auto’s op autogas bevinden zich relatief veel Dacia’s. Ook tweedehands lpg-Renaults (de Clio en Captur werden tijdelijk af fabriek met autogas geleverd) kom je regelmatig tegen. Daarnaast struikel je over de grote gasgestookte pick-ups van Dodge en Chevrolet. Ook vinden we personenauto's van Alfa Romeo, Opel, Skoda, Volkswagen en Fiat met lpg-installatie.

Wat kost inbouw lpg-installatie?

Lpg was vroeger vooral interessant voor de echte kilometervreters. Maar koop je een Dacia die af fabriek een gasinstallatie aan boord heeft, dan ben je al bij relatief lage jaarkilometrages goedkoper uit.

Door de hoge benzineprijzen van dit moment is ook inbouw achteraf al snel rendabel. De inbouwkosten bedragen globaal tussen de 2000 en 3500 euro. Zelfs met de iets hogere motorrijtuigenbelasting (g3-tarief) kan het prijsverschil aan de pomp dat al snel compenseren.

Als je de installatie binnen drie jaar afschrijft, begint de teller in jouw voordeel te lopen vanaf zo’n 12.000 kilometer per jaar. Hoe langer je de auto houdt, hoe gunstiger het kostenplaatje wordt. Wie jaarlijks meer kilometers maakt, profiteert natuurlijk nog sterker van de lagere brandstofkosten. Als de prijzen langere tijd op het huidige niveau blijven, zou dat weleens een kleine revival van lpg kunnen veroorzaken.

Potentieel nadeel: bij veel automerken vervalt de garantie op de motor als je achteraf lpg laat inbouwen. Voor de gasinstallatie zelf hanteren de inbouwstations meestal een garantie van drie jaar.