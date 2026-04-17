Deze leuke Renaults mocht én mag jij niet kopen (deel 2)

Renault presenteert zich als een wereldmerk, met fabrieken in Europa, Zuid-Amerika en Azië. Dat is niets nieuws, want Renault wordt al decennialang over de hele wereld verkocht. Dat gaat met wisselend succes en soms zijn er heel bijzondere modellen die aan onze markt voorbijgaan. Deel 2 van een bloemlezing.

Renault Kiger 2021-heden (India)

De Kiger deelt zijn onderstel met de Triber en de Kwid. In thuisland India profiteert de Kiger van luxebelasting-vrijstelling voor auto’s die korter zijn dan vier meter en een kleine motor hebben. De prijs van de compacte crossover begint dan ook rond de 6000 euro. Voor het absolute topmodel met turbomotor en continu variabele transmissie betaal je omgerekend rond de 12.000 euro. In 2025 kreeg de Kiger nog een facelift.

Renault Kwid 2015-heden (India, Brazilië en Colombia)

Voor de prijs van twee (Brompton-) vouwfietsen in Nederland, koop je in India een volwaardige vierzits auto, de Kwid. Wij kennen 'm als elektrische auto, onder de naam Dacia Spring. Botsproeven tonen aan dat de Kwid niet het summum van veiligheid is, toch worden we liever aangereden in de kleine Renault dan op de vouwfiets.

Renault Kardian 2023-heden (Brazilië en Marokko)

In landen waar vroeger de kleine sedan heer en meester was, willen kopers tegenwoordig ook een crossover. Toevallig grossiert Renault daarin. Voor de Kardian shopten de Fransen bij Dacia, waarbij ze ruim putten uit het ontwerp van en onderdelen voor de Sandero Stepway. De fabriek in Brazilië bedient de Zuid-Amerikaanse markt en die in Marokko bouwt Kardians voor de rest van de zogenaamde ‘opkomende’ landen.

Renault Siete of 7 1974-1982 (Spanje)

Wie in de jaren tachtig vakantie vierde in Spanje, kwam hem nog wel eens tegen, deze lokaal geproduceerde Renault Siete, later ‘7’ genoemd. En hoewel het gewoon een 5 sedan lijkt, is de wielbasis 10 cm langer dan die van de bekende hatchback. Van de 7 bouwde Renault in tien jaar tijd 160.000 exemplaren. Een flink aantal, maar overlevenden moet je met een vergrootglas zoeken. Spijtig, want de Renault Siete is schitterend van lelijkheid. De hier wél verkochte Renault 9 - eveneens een bescheiden sedan - is ook vrijwel uitgestorven.

Renault Clio Symbol/Thalia/Classic/Logan 1999-2021 (Turkije, Argentinië, Brazilië, Colombia, Mexico, Rusland, Algerije)

Deze ‘Clio sedan’ kun je zien als de geestelijk opvolger van de – Spaanse – Renault 7. De Clio-met-kont was leverbaar onder talloze namen en werd in evenveel landen gebouwd. De eerste generatie Clio Symbol was gebaseerd op de tweede generatie Clio die bij ons te koop was als hatchback. Het model was bijna 40 cm langer dan ‘onze’ Clio en de achterbak slikte iets meer dan 500 liter. Meerdere generaties en naamwisselingen volgden, maar in 2021 viel het doek. Zijn opvolger heet Taliant.

Renault Alliance, Encore en GTA 1982 – 1987 (USA)

Het noodlijdende AMC had na de oliecrisis, die in de VS lang nadreunde, niet de middelen om zelf een zuinige auto te ontwikkelen. Het wendde zich tot Renault voor samenwerking. Het resultaat was in eerste instantie de Alliance, gebaseerd op de Renault 9. De Encore was ‘onze’ Renault 11 en voor modeljaar 1987 verscheen de GTA, een sportieve uitvoering van de tweedeurs Alliance (de 9). Hier verscheen zelfs een cabrioletuitvoering van, een model dat wij nooit kregen.

