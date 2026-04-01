Deze leuke Renaults waren nooit voor ons

Renault presenteert zich anno 2026 als een wereldmerk, met fabrieken in Europa, Zuid-Amerika en Azië. Dat is niets nieuws, want Renault is al decennialang een merk dat over de hele wereld verkocht wordt. Dat gaat met wisselend succes en soms zijn er heel bijzondere modellen die aan onze markt voorbijgingen en -gaan. Deel 1 van een bloemlezing.

Renault Filante 2026 (Zuid-Korea)





De Filante is met bijna 5 meter lengte de allergrootste Renault-personenwagen die je nieuw kunt configureren, al is dit genoegen alleen voorbehouden aan Zuid-Koreaanse kopers. Die kopen naast een berg ruimte ook een vlotte auto, dankzij 250 pk en 565 Nm koppel. Hij moet in Korea concurreren met premium modellen van Hyundai en Kia, merken die samen 90 procent van hun thuismarkt in handen hebben.

Eagle Premier 1987-1991 (Canada)





Oké, dit is eigenlijk geen Renault en toch weer wel. Onder de bonkig vormgegeven koets van de Eagle Premier - niet het allerbeste design van meesterontwerper Giugiaro - schuilt namelijk een heuse Renault 25 met een vleugje 21. Renault had eerder het zieltogende AMC-Jeep overgenomen om stappen te zetten op de Amerikaanse markt. Deze Premier werd in Canada gebouwd en op de eerste exemplaren stond nog Renault. Toen de Fransen AMC verkochten aan Chrysler werd het de Eagle Premier. Het model was tevens verkrijgbaar als Dodge Monaco.

Renault/Eagle Medaillon 1987-1989 (Frankrijk)





De bij ons bekende Renault 21 werd in de USA verkocht als Renault (later: Eagle) Medaillon en verschilt genoeg van de Europese uitvoering om hier te benoemen. De Amerikanen kregen namelijk de 2,2-liter benzinemotor uit de Renault 25 en deze werd in de lengte geplaatst. De in Frankrijk gebouwde Medaillon verschilde ook uiterlijk flink van de 21, het gewijzigde front en achterzijde en een voor de Amerikaanse smaak aangepast interieur werden pas na aankomst in de VS gemonteerd.

Renault Megane sedan 1997 – heden (Brazilië, Iran, Turkije)

Van de tweede generatie Mégane kon je ook in Nederland een sedan-uitvoering kopen, maar dat deed helemaal niemand. Die sedan werd wereldwijd opgevolgd door de Fluence. In Nederland was-ie alleen verkrijgbaar als elektrische Z.E. en die kocht ook al niemand. De Fluence op benzine was in het buitenland best populair, maar z’n opvolger heette in 2016 gewoon weer Mégane sedan (generatie IV). Dit type wordt tot op heden geproduceerd in Turkije.

Renault Taliant 2021-heden (Roemenië)

Men neme een Dacia Sandero, boetseert er een Clio neus op en het resultaat is deze Renault Taliant. De Roemeense Renault diende als opvolger van de Renault Symbol, die feitelijk een oude Clio sedan was. Grootste markten voor de Taliant waren en zijn Turkije en Oekraïne, maar het model staat ook in de configurator op de website van Renault Egypte. En in sommige landen koop je dit model als Dacia Logan.

Renault Triber 2019-heden (India)

Zeven mensen in een auto van amper vier meter? De Triber, die het midden houdt tussen een SUV en een MPV, bewijst dat het kan. Het ruimtewonder komt uit de Renault-fabriek in India waar ook de nieuwe Duster van de band rolt. In zijn thuisland gelden strenge belastingregels voor auto’s langer dan 4 meter en grote motoren en de Triber weet deze te omzeilen met zijn bescheiden lengte én 1,0-liter motor. Hij is naast India ook in Zuid-Afrika leverbaar en kost tussen de 6.000 en 7.000 euro. Daar koop je in Nederland een overdekte scootmobiel voor.