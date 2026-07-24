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Deze 17 populaire personenauto's zijn te breed voor de autobahn en riskeren boetes

Gert Wegman
Door Gert Wegman
Deze 17 populaire personenauto's zijn te breed voor de autobahn en riskeren boetes

Door werkzaamheden op de Duitse autobahn kun je deze zomer niet alleen uren in de file staan. Je loopt ook risico op boetes. Heel veel auto's zijn namelijk te breed voor de versmalde rijstroken. Want ook de buitenspiegels tellen mee! Hoe zit dat bij jouw auto?

Vroeger was de autobahn een paradijs voor Nederlanders die zich verlost voelden van het juk van de lage maximumsnelheden in eigen land. In Duitsland mocht je immers op veel trajecten zo hard als je wilde.

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Inmiddels zijn de trajecten zonder maximumsnelheid beperkt en kom je vaak op stukken waar je maximaal 130, 100 of zelfs maar 80 km/h mag rijden. En alsof dat nog niet irritant genoeg is, lijkt het wel of de Duitsers de laatste jaren continu en overal aan de weg werken. Om de haverklap zijn er wegwerkzaamheden - of Baustellen - met vertragingen of zelfs urenlange files tot gevolg.

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Maximale breedte 2 meter

Als er bij die Baustellen nog twee rijstroken zijn, is de linker meestal versmald. In dat geval is met een bord aangegeven dat je er alleen mag rijden als je auto maximaal 2 meter breed is. 

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Niks aan de hand, zou je denken, want een wagenbreedte van 2 meter is echt fors. Maar wat de meeste mensen niet weten, is dat de Duitse wetgever ook de buitenspiegels meetelt. En dan zijn ineens talloze auto's te breed om over die versmalde rijstrook te rijden, zo lezen we bij duitsemilieusticker.nl.

Yaris, Clio en Golf te breed

Zelfs voor doodgewone B-segmenters als de Toyota Yaris (breedte 2020 mm), Renault Clio (2006 mm) en de elektrische Renault 5 is de linkerrijstrook bij Baustellen met een versmalde rijstrook verboden terrein. Hetzelfde geldt voor de Volkswagen Golf (2073 mm) en Opel Astra (2062 mm). 

Rijd je met deze Toyota of een andere doodgewone auto op autobahn? Pas op voor boetes!
Rijd je met deze Toyota of een andere doodgewone auto op autobahn? Pas op voor boetes!

Met de Ford Focus en Fiesta ontspring je de dans en met kleintjes als de Kia Picanto en Toyota Aygo X loop je evenmin boetegevaar. De Volkswagen Polo (1946 mm) kan ook door de Baustelle-beugel, maar met de meeste SUV's en middenklassers kun je het schudden. Wie met een te brede auto over de versmalde rijstrook rijdt, riskeert in Duitsland een boete van 40 euro.

Wat is de breedte inclusief buitenspiegels?

Rijd je binnenkort naar of door Duitsland? Check dan voor vertrek de breedte van je auto inclusief buitenspiegels. Die vind je meestal in het instructieboekje of de prijslijst. Niet te vinden? Vuistregel is dat je bij de wagenbreedte zonder spiegels 15 tot 20 centimeter moet optellen om de totale breedte te berekenen. 

Hieronder een tabel met de breedtematen inclusief spiegels van de 20 bestverkochte nieuwe auto's in Nederland. En zoals je ziet, zijn ze bijna allemaal te breed voor de linker rijstrook bij wegwerkzaamheden.

De 20 bestverkochte auto’s van Nederland en hun breedte
Positie Auto Breedte incl. buitenspiegels
1 Toyota Aygo X 1999 mm
2 Tesla Model Y 2129 mm
3 Kia Picanto 1880 mm
4 Hyundai Kona 2100 mm
5 Kia EV3 2090 mm
6 Škoda Kodiaq 2133 mm
7 Škoda Elroq 2148 mm
8 Ford Kuga 2177 mm
9 Toyota Yaris Cross 2030 mm
10 Kia Niro 2055 mm
11 Renault Clio 2006 mm
12 Kia EV5 2135 mm
13 Tesla Model 3 2089 mm
14 Peugeot 2008 1987 mm
15 Renault 5 2020 mm
16 Toyota Yaris 2020 mm
17 Volvo XC60 2117 mm
18 Volkswagen Tiguan 2140 mm
19 BYD Seal U 2085 mm
20 Volvo EX30 2032 mm
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Gert Wegman
Door Gert Wegman

Speelt al zijn leven lang met auto’s en taal, en wordt daar sinds 1989 nog voor betaald ook. Werkte ooit voor de industrie, maar is in 2002 ‘overgelopen’ naar de media. Dol op turbo’s, eigenzinnige auto’s en klassiek motorgegrom, gefascineerd door de stille kracht van EV’s. Lees meer »

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