Deze 17 populaire personenauto's zijn te breed voor de autobahn en riskeren boetes

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Door werkzaamheden op de Duitse autobahn kun je deze zomer niet alleen uren in de file staan. Je loopt ook risico op boetes. Heel veel auto's zijn namelijk te breed voor de versmalde rijstroken. Want ook de buitenspiegels tellen mee! Hoe zit dat bij jouw auto?

Vroeger was de autobahn een paradijs voor Nederlanders die zich verlost voelden van het juk van de lage maximumsnelheden in eigen land. In Duitsland mocht je immers op veel trajecten zo hard als je wilde.

Inmiddels zijn de trajecten zonder maximumsnelheid beperkt en kom je vaak op stukken waar je maximaal 130, 100 of zelfs maar 80 km/h mag rijden. En alsof dat nog niet irritant genoeg is, lijkt het wel of de Duitsers de laatste jaren continu en overal aan de weg werken. Om de haverklap zijn er wegwerkzaamheden - of Baustellen - met vertragingen of zelfs urenlange files tot gevolg.

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Maximale breedte 2 meter

Als er bij die Baustellen nog twee rijstroken zijn, is de linker meestal versmald. In dat geval is met een bord aangegeven dat je er alleen mag rijden als je auto maximaal 2 meter breed is.

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Niks aan de hand, zou je denken, want een wagenbreedte van 2 meter is echt fors. Maar wat de meeste mensen niet weten, is dat de Duitse wetgever ook de buitenspiegels meetelt. En dan zijn ineens talloze auto's te breed om over die versmalde rijstrook te rijden, zo lezen we bij duitsemilieusticker.nl.

Yaris, Clio en Golf te breed

Zelfs voor doodgewone B-segmenters als de Toyota Yaris (breedte 2020 mm), Renault Clio (2006 mm) en de elektrische Renault 5 is de linkerrijstrook bij Baustellen met een versmalde rijstrook verboden terrein. Hetzelfde geldt voor de Volkswagen Golf (2073 mm) en Opel Astra (2062 mm).

Met de Ford Focus en Fiesta ontspring je de dans en met kleintjes als de Kia Picanto en Toyota Aygo X loop je evenmin boetegevaar. De Volkswagen Polo (1946 mm) kan ook door de Baustelle-beugel, maar met de meeste SUV's en middenklassers kun je het schudden. Wie met een te brede auto over de versmalde rijstrook rijdt, riskeert in Duitsland een boete van 40 euro.

Wat is de breedte inclusief buitenspiegels?

Rijd je binnenkort naar of door Duitsland? Check dan voor vertrek de breedte van je auto inclusief buitenspiegels. Die vind je meestal in het instructieboekje of de prijslijst. Niet te vinden? Vuistregel is dat je bij de wagenbreedte zonder spiegels 15 tot 20 centimeter moet optellen om de totale breedte te berekenen.

Hieronder een tabel met de breedtematen inclusief spiegels van de 20 bestverkochte nieuwe auto's in Nederland. En zoals je ziet, zijn ze bijna allemaal te breed voor de linker rijstrook bij wegwerkzaamheden.