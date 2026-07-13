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Bijna elke Nederlandse automobilist gebruikt dit, maar in Duitsland is het strafbaar

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Bijna elke Nederlandse automobilist gebruikt dit, maar in Duitsland kost het je 75 euro

Voor veel automobilisten begint elke rit met het opstarten van een flits-app zoals Flitsmeister of Waze. Steek je deze zomer de grens met Duitsland over, dan kan datzelfde hulpje je zomaar 75 euro kosten.

Duitsland verbiedt sinds 2020 het gebruik van apps, kastjes en navigatiesystemen die waarschuwen voor flitsers. Je hoeft de app niet van je telefoon te verwijderen, maar zodra je achter het stuur zit en de flitsmelding aanstaat, ben je in overtreding.

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Ook bijrijder strafbaar

Lang gold er een uitzondering: zelf mocht je de app niet gebruiken, maar een passagier mocht je in theorie nog wel waarschuwen. Sinds 2023 gaat die vlieger nier langer op, want een rechter bepaalde dat het verbod net zo goed voor de bijrijder geldt. Die mag de flitsmelding dus evenmin laten meelopen.

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Bijna elke Nederlandse automobilist gebruikt dit, maar in Duitsland kost het je 75 euro
Bijna elke Nederlandse automobilist gebruikt dit, maar in Duitsland kost het je 75 euro

Navigatie mag wel, maar zet de melding uit

Je navigatiesysteem zelf blijft gewoon toegestaan. Alleen de waarschuwing voor flitsers moet uit, en op sommige toestellen moet je dat handmatig doen. Fabrikanten als TomTom schakelen die meldingen voor Duitsland inmiddels standaard uit, waarna je ze buiten Duitsland weer kunt aanzetten.

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Moeilijk te bewijzen

De handhaving is in de praktijk lastig, want de politie mag je telefoon niet zomaar doorzoeken zonder concrete aanleiding. Word je toch betrapt met de flitsmelding aan, dan kost dat 75 euro. Duitsland staat daarin niet alleen, want ook Frankrijk en Zwitserland verbieden flitswaarschuwingen.

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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