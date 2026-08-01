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Zwarte zaterdag 2026: op déze dagen sta jij muurvast door heel Europa

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Zwarte zaterdag 2026: op deze dagen sta je door heel Europa muurvast

Van één zwarte zaterdag is allang geen sprake meer: tegenwoordig is het bijna de hele zomer raak op de Europese vakantiewegen. Vandaag, zaterdag 1 augustus, springt er dit jaar echter met kop en schouders bovenuit.

Miljoenen vakantiegangers gaan dit weekend tegelijk de weg op, en door de gespreide schoolvakanties staat het van eind juni tot half september bijna elk weekend vol. Toch komt vandaag alles samen: het beruchte wisselweekend, waarop de juligangers terugkeren terwijl de augustusgangers net vertrekken. Wie dan de verkeerde route kiest, staat van Frankrijk tot Italië compleet muurvast.

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Tolbadge

Overigens kun je de file voor jezelf al een stuk minder lang maken door een tolbadge te kopen. Deze kun je bijvoorbeeld vinden bij de ANWB. Hiermee sla je alle lange rijen bij de tolpoorten over en kun je makkelijk snel doorrijden door de automatische poorten. Aanrader!

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Frankrijk voorop

Het grootste knelpunt ligt zoals altijd in Frankrijk, op de Route du Soleil: de A6 en A7 richting Lyon en de Middellandse Zee. En hier valt de klap van het jaar. De Franse verkeersdienst Bison Futé kleurt vandaag als enige dag van de zomer volledig zwart voor de heenweg, het klassieke wisselweekend waarin vertrek en terugkeer samenvallen. Voor het traject Parijs-Marseille, normaal goed voor ongeveer zeven uur rijden, houdt Bison Futé rekening met tien tot twaalf uur reistijd, bijna een verdubbeling dus.

Zaterdag 11 juli stond al zwart op diezelfde route en zaterdag 25 juli kleurde donkerrood door het chassé-croisé. Voor de terugweg naar het noorden zijn zaterdag 8 augustus, zaterdag 15 augustus (Maria-Hemelvaart) en vrijdag 28 augustus het zwaarst. Volgens de ANWB is daarnaast vrijwel elke vrijdag en zaterdag in juli en augustus druk.

Duitsland loopt vol

In Duitsland beginnen de zestien deelstaten hun zomervakantie gespreid, waardoor het bijna elk weekend van eind juni tot half september druk is. Baden-Württemberg ging op 30 juli met vakantie en Beieren volgt op 3 augustus, wat vandaag extra verkeer op de weg brengt. Zaterdag 25 juli sprong er ook al uit. De ADAC verwacht de meeste files op vrijdagmiddag en zaterdagochtend, vooral op de A3, A5, A7, A8 en A9 richting het zuiden. Op zomerzaterdagen geldt een rijverbod voor vrachtwagens, wat personenauto's iets lucht geeft.

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Alpenroute onder druk

Wie naar Italië, Slovenië of Kroatië rijdt, komt via Oostenrijk op de drukste passages terecht: de A10 Tauern, de A12 Inntal en de A13 Brenner. Dit jaar is er een extra zorg, want de Luegbrücke op de Brennerautobahn wordt verbouwd, waardoor het verkeer vaak over één rijstrook moet. Daarbovenop gelden er weekendrijverboden op uitwijkroutes. De Tauern- en Karawankentunnel zijn berucht om hun lange wachtrijen.

Italië en Spanje

In Italië gelden vrijwel alle zaterdagen tussen 4 juli en 29 augustus als druk, met vandaag een van de scherpste pieken, samen met 15 augustus, de Italiaanse feestdag Ferragosto. Reken op drukte rond de Brennerpas, het Gardameer en de Adriatische kust. In Spanje is het elke zaterdag in juli en augustus raak, met vandaag extra drukte, vooral in Catalonië en langs de Costa del Sol.

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Zo ontloop je drukte

Wie de reis nog kan verzetten, doet er goed aan om morgen te vertrekken in plaats van vandaag: dat scheelt volgens Bison Futé al snel enkele uren reistijd. Ook heel vroeg vertrekken of juist 's avonds laat helpt. Een tolbadge houdt je in Frankrijk, Spanje, Italië en Portugal bij de tolpoorten in beweging en werkt ook op de onzichtbare tolwegen. Let in Duitsland op de gele en blauwe borden met een U, want die wijzen je via een Umleitung om de file heen. En check vlak voor vertrek altijd de actuele verkeersinformatie, want knelpunten en wegwerkzaamheden veranderen per dag.

Alle topdagen en knelpunten per vakantieland op een rij:

LandDrukste dagenKnelpunten
Frankrijk za 1 augustus (topdrukte)za 11 juli en za 25 juliterug: za 8, za 15 en vr 28 augustus Route du Soleil (A6/A7)rond Parijs en Lyon
Duitsland za 25 juli en za 1 augustusvrijwel elk weekend eind juni tot half septembervooral vrijdagmiddag en zaterdagochtend A3, A5, A7, A8 en A9 richting het zuiden
Oostenrijk vrijwel elk zomerweekenddosering A93 op maandag 6, 13, 20 en 27 juli A13 Brenner (verbouwing Luegbrücke)A10 Tauern en A12 InntalTauern- en Karawankentunnel
Italië alle zaterdagen 4 juli tot 29 augustuspieken op 25 juli, 1 en 15 augustus (Ferragosto) BrennerpasGardameerAdriatische kust
Spanje alle zaterdagen in juli en augustusextra rond 1 en 15 augustus CataloniëCosta del Sol
Zwarte zaterdag 2026: op deze dagen sta je door heel Europa muurvast
Zwarte zaterdag 2026: op deze dagen sta je door heel Europa muurvast
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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