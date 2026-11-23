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De autoverkopen in China zijn in 2026 flink gedaald. Dat konden automerken deels compenseren met de export van hun modellen, maar dat wordt volgend jaar minder makkelijk vanwege een nieuwe overheidsmaatregel. De problemen voor Chinese merken stapelen zich daarmee op.

Hoewel in Europa steeds meer mensen een Chinese auto kopen, gaat het in eigen land niet zo lekker met de automerken. China heeft tot en met 15 november 15,59 miljoen in eigen land gebouwde personenauto’s aan de Chinese kopers verkocht. Dat is 22 procent minder dan in dezelfde periode van 2025.

De recentste cijfers laten een nog scherpere daling zien. In oktober liep de verkoop met 27 procent terug en in de eerste helft van november met 25 procent.

Elektrificatie China gaat razendsnel

De Chinese markt is anders dan de Europese. De elektrificatie gaat snel, met een recordaandeel van 73,2 procent voor volledig elektrische auto’s en plug-inhybrides, inclusief modellen met een range-extender. In China vallen deze auto's allemaal in de categorie NEV (New Energy Vehicles).

Dat percentage NEV's klinkt rooskleurig, maar de totale aantallen blijven ver achter bij 2025. Van 1 tot en met 15 november werden 447.000 van deze NEV’s verkocht, 13 procent minder dan een jaar eerder.

De verkoop van alle overige personenauto’s kromp in dezelfde periode nóg harder, met ongeveer 45 procent. Volgens brancheorganisatie CPCA (de Chinese RAI) komt dat onder meer door de hoge brandstofprijzen.

Niet elk Chinees merk overleeft

Er ontstaat nu enige paniek in China. CPCA-secretaris-generaal Cui Dongshu spreekt van een overlevingsfase. Volgens de CPCA dreigen zwakkere automerken te verdwijnen. Veel fabrikanten proberen de Chinese kopers met kortingen te verleiden, maar die leveren in een krimpende markt steeds minder extra verkopen op. Tegelijk daalt de winstmarge per auto. De brancheorganisatie pleit voor maatregelen vanuit de overheid die de vraag langer ondersteunen, zoals stimulering van de verkoop van elektrische auto’s op het platteland.

Auto exporteren minder lucratief voor Chinese merken

In 2027 doemt een nieuw probleem op. Dit jaar konden Chinese merken de verliezen in eigen land nog opvangen door auto's naar het buitenland te exporteren. In de eerste tien maanden van 2026 steeg de uitvoer van NEV-personenauto’s dan ook met 140 procent tot 4,47 miljoen.

Vanaf 1 april 2027 verlaagt China de btw-teruggave op de export van NEV’s echter van 13 naar 9 procent. Dat zet vooral de marges onder druk van fabrikanten die in het buitenland al weinig verdienen per auto. De Deutsche Bank schat dat BYD na april zo'n 670 euro minder winst maakt op elke auto die het naar het buitenland stuurt. Of de zwakkere Chinese automerken 2027 overleven, hangt mede af van hoeveel ze buiten China nog aan hun auto’s kunnen verdienen. Maar ook dan blijf de vraag hoe lang ze het volhouden.