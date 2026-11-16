Youngtimerregeling gerepareerd: acht bouwjaren gered, maar gratis ging dat niet

Nieuws

De Tweede Kamer heeft de gevreesde versobering van de youngtimerregeling grotendeels teruggefloten. Een amendement op het wetsvoorstel kreeg 140 van de 150 stemmen. Daarmee zijn acht bouwjaren alsnog gered. Al schuilt er ook een addertje onder het gras.

De youngtimerregeling leek eind 2025 vrijwel ten einde. De leeftijdsgrens voor youngtimers van de zaak zou in 2026 al stijgen van 15 naar 16 jaar. In 2027 zou vervolgens een flinke sprong naar 25 jaar volgen. Voor ondernemers en werknemers die in een youngtimer rijden, zou dat een forse financiële tegenvaller betekenen.

Ook over autobelastingen houdt onze nieuwsbrief je op de hoogte.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Miljoenen euro's schade

Voor youngtimerrijders met een auto jonger dan 25 jaar zou de bijtelling immers niet langer over de dagwaarde, maar over de veel hogere oorspronkelijke catalogusprijs worden berekend. Youngtimerspecialisten zagen op hun beurt de waarde van hun handelsvoorraad verdampen. Een nette auto van 15 jaar zonder belastingvoordelen is immers gewoon een oude auto en daarmee hoogstens de helft waard dan een youngtimer waaraan een fiscaal douceurtje hangt.

Tijdelijk buiten de boot

Na stevig protest uit de branche en een eerdere reparatiemotie in de Tweede Kamer besloot het kabinet de plannen op Prinsjesdag 2026 bij te stellen. De leeftijdsgrens zou stapsgewijs omhooggaan: naar 17 jaar in 2027 en 20 jaar in 2028.

Maar ook die aangepaste regeling bevatte een probleem. Auto's die in 2027 nog onder de regeling vielen, zouden in 2028 en 2029 tijdelijk hun youngtimerstatus verliezen. Pas in 2030 zouden ze weer in aanmerking komen. Stichting Autobelangen sprak van onuitvoerbare jojo-wetgeving en bood eind oktober een petitie aan bij de Eerste Kamer.

Nieuwe regeling: eenmaal youngtimer, altijd youngtimer

Het nieuwe amendement, ingediend door SGP-Kamerlid Stoffer en ChristenUnie-Kamerlid Grinwis, moet die weeffout herstellen. De leeftijdsgrens wordt nu geleidelijk verhoogd: naar 18 jaar in 2028, 19 jaar in 2029 en 20 jaar vanaf 2030.

Dat betekent dat auto's die nu de youngtimerleeftijd hebben of die later bereiken, die status niet meer tijdelijk verliezen. Vooral de bouwjaren 2003 tot en met 2010 profiteren van de aanpassing. Die zouden aanvankelijk buiten de boot vallen, maar blijven nu alsnog meedoen.

Volgens Stichting Autobelangen scheelt dat veel mensen jaarlijks duizenden euro's aan bijtelling.

Bijtelling youngtimers stijgt

Helaas hangt er wel een prijskaartje aan het herstel, het spreekwoordelijke addertje onder het gras. Om de aanpassing binnen de youngtimerregeling zelf te financieren, gaat het bijtellingspercentage over de dagwaarde tijdelijk omhoog van 35 naar 45 procent. Dat gebeurt in de periode 2028 tot en met 2030. Vanaf 2031 wordt het percentage vastgesteld op 36 procent.

Helemaal definitief is de aanpassing overigens nog niet. De Eerste Kamer behandelt het Belastingplan 2027 in december. Pas na goedkeuring door de Senaat is het herstel van de youngtimerregeling definitief.