Zo gaan de nieuwe modellen van Polestar er vanaf 2027 uitzien

Nieuws

Met de Formula 2030 concept laat Polestar zien welke kant het merk de komende jaren op wil. Het studiemodel bevat concrete designelementen van de volgende Polestar 2 en Polestar 7. Die verschijnen naar verwachting in respectievelijk 2027 en 2028.

De Formula 2030 is geen voorbode van één specifiek productiemodel, maar geeft aan wat we van Polestar kunnen verwachten. “We hebben gekeken naar waar we als merk naartoe willen en hoe ons toekomstige modellengamma eruit moet zien”, vertelt designchef Philip Römers tijdens de onthulling aan Auto Review. “Dit concept maakt die strategie tastbaar.”

Dit ga je terugzien op de Polestar 2 en 7

Aan de buitenkant valt vooral de gespierde achterkant op, met brede wielkasten en 22-inch wielen. De vormgeving sluit aan bij die van bestaande modellen zoals de Polestar 5 en de Polestar 4 SUV, met z'n SUV-achtige daklijn. De voorkant combineert de bekende, maar opnieuw vormgegeven Dual Blade-koplampen met een aerodynamische vleugel zoals we die van de 3 kennen. Die combinatie verschijnt voor het eerst op de volgende generatie Polestar 2. Aan de achterzijde toont de Formula 2030 een nieuwe lichtsignatuur, de Single Blade. Deze achterzijde geeft alvast een indruk van de toekomstige Polestar 7.

Römers benadrukt dat het niet de bedoeling was om het herkenbare Polestar-design overboord te zetten. Wel wil hij de vormgeving toegankelijker maken. “We willen dat mensen zich aangetrokken voelen tot de auto, niet dat ze ervan schrikken.” De scherpe, technische uitstraling blijft herkenbaar, maar krijgt volgens hem een wat sensuelere en minder afstandelijke tegenhanger. Hij noemt het zelf een ‘bold evolution’: een gedurfde evolutie, geen revolutie.

De Polestar 4 SUV hint al een beetje naar het nieuwe design. Zo rijdt hij.

Meer aandacht voor de bestuurder

Ook het interieur laat zien waar Polestar naartoe wil. Het dashboard is sterker op de bestuurder gericht, met een relatief klein centraal scherm en een groter instrumentarium voor de bestuurder. Opvallend is de combinatie van digitale functies en fysieke bedieningselementen. De conceptauto heeft acht aanpasbare knoppen. “Het gaat om het vinden van de perfecte balans tussen digitaal en fysiek”, zegt Römers. “In een sportieve auto wil je bepaalde functies snel kunnen bedienen. Dan is een fysieke knop soms gewoon de beste oplossing.” De zitpositie en de schermen kunnen zich bovendien aanpassen aan de gekozen rijmodus, waaronder Performance en Autonomous. In dat laatste geval gaat de stoel naar achter en wordt deze comfortabeler.

Nieuwe materialen en kleur

De conceptauto is uitgevoerd in Nitrogen, een blauwachtig wit dat met het licht van tint verandert. Goudkleurige details, onder meer op de remklauwen, zijn typisch Polestar en contrasteren mooi met de lak.

Ook het materiaalgebruik is belangrijk voor het merk dat duurzaamheid hoog heeft zitten. Polestar onderzoekt onder meer een zogenaamde mono-materiaalstrategie voor de portieren, zodat onderdelen eenvoudiger te recyclen zijn. De rugleuningen van de stoelen zijn gemaakt van een composiet op basis van Europese vlasvezels en biobased polypropyleen (bio-PP). Dat is een kunststof waarin bijvoorbeeld suikerriet of mais is verwerkt. Ook kiezst Polestar voor staal dat met gerecycled materiaal en hernieuwbare energie is geproduceerd.

Van concept naar productie?

Of de Formula 2030 zelf ooit in productie gaat, laat Römers in het midden. Hij sluit het echter niet uit. “We gaan stap voor stap. Ik weet bijna zeker dat jullie over een paar jaar bij me terugkomen en zeggen: datgene wat je ons nu hebt laten zien, hebben jullie uiteindelijk in productie genomen.”

