Deze enorme automarkt doet Polestar in de ban

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Een nieuwe wet in de Verenigde Staten beperkt de import en verkoop van auto's met software uit China of Rusland. Polestar is slachtoffer van die wet geworden en mag volgend jaar geen nieuwe auto's meer verkopen.

Polestar mag vanaf 2027 geen nieuwe auto’s meer verkopen in de Verenigde Staten. Dat besloot het Amerikaanse ministerie van Handel.

Autofabrikanten hebben toestemming nodig om auto’s in de VS te verkopen als er software in zit van bedrijven met banden met China of Rusland. Het gaat om 'connected vehicles', dus auto's die draadloos met de buitenwereld kunnen communiceren. Het ministerie van Handel streeft naar een verbod op Chinese en Russisches software en hardware in deze connected vehicles op Amerikaanse wegen. De VS is bang dat 'connected' auto's data kunnen verzamelen en versturen via de camera's en microfoons in de auto.



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Volvo mag wél door

Polestar kreeg dus geen toestemming meer, terwijl zustermerk Volvo in mei wel een vrijstelling binnensleepte. Beide merken zijn eigendom van Geely. Ook Amerikaanse fabrikanten ontkomen niet aan de grillen van hun eigen regering. Lincoln (onderdeel van Ford) en Buick bouwen bijvoorbeeld modellen in China; respectievelijk de Nautilus en de Envision. Die lopen gevaar omdat ze in China worden gebouwd en daar de connected-car software geïnstalleerd krijgen.

Op dit moment verkoopt Polestar in de VS de Polestar 3 en Polestar 4. Maar dat is vanaf volgend jaar dus afgelopen. Polestar zal er niet wakker van liggen: 94 procent van de verkopen in het eerste kwartaal van 2026 vond buiten Amerika plaats. CEO Michael Lohscheller richt zich nu vooral op Europa.