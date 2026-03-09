Deze 5 tweedehands EV's met minimaal 400 km bereik worden nu betaalbaar

Advies

De belangstelling voor tweedehands elektrische auto's groeit, maar het aanbod groeit nog harder. Een goed moment om een gebruikte EV met minimaal 400 km WLTP-bereik te scoren. Wij struinen Marktplaats af naar 5 kandidaten.

Zo'n dertien jaar geleden luidde de Tesla Model S een nieuw tijdperk voor de elektrische auto in. Eindelijk was er een EV die er goed uitzag, fijn reed én een fatsoenlijke actieradius bood.

Je kunt zeggen van Elon Musk wat je wilt, maar de Zuid-Afrikaan heeft wel voor een aardverschuiving in de auto-industrie gezorgd. Aanvankelijk bekeken de meeste gevestigde merken de nieuwkomer nog met scepsis en zelfs minachting, maar gaandeweg veranderde dat in nieuwsgierigheid en respect.

Meer occasiontips en -adviezen lees je met onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

In Tesla's voetsporen

Het in rap tempo veranderende klimaat en de wereldwijd steeds strenger wordende milieuregels deden de rest. Steeds meer automerken volgden Tesla's voorbeeld, of deden in elk geval pogingen in die richting. Was de Model S in 2013 nog een witte raaf, gelukkig kun je tegenwoordig al veel meer auto's kopen met een serieus bereik, ook op de occasionmarkt.

400 km bereik als ondergrens

Voor veel mensen is een elektrische actie­radius van 400 kilometer een psychologische grens. Het is in elk geval meer dan 334 kilometer, de afstand tussen de twee verst van elkaar liggende provinciehoofdsteden van ons land: Groningen en Middelburg. En ook een retour Amsterdam – Assen ligt binnen de mogelijkheden – in elk geval in theorie. En ook al rijd je dit soort afstanden bijna nooit, het is een geruststellende gedachte om te weten dat het kán.

Keus uit 7300 tweedehand EV's

En daar hoef je dus geen nieuwe EV voor te kopen, zo laat een bezoek aan Marktplaats zien. Bij 'Brandstof' vinken we 'Elektrisch' aan en vervolgens scrollen we omlaag en vullen bij 'Actie­radius' 400 als minimum in. Het resultaat: meer dan 7300 hits. Die kun je natuurlijk allemaal langslopen, maar het is misschien slimmer om nog een paar selectiecriteria in te vullen.

Vind je het belangrijk dat je bij langere ritten een beetje snel kunt bijladen? Onder 'Specificaties' kun je ook dat ingeven als selectiecriterium.

Garantie op batterijpakket gebruikte EV

Verreweg het belangrijkste onderdeel van een elektrische auto is het accupakket. Gelukkig hanteren de meeste merken daarvoor een garantie­termijn van acht jaar. Maar let op, daar zit wel een km-grens aan. Meestal ligt die bij 160.000, zo niet bij Toyota en Lexus. Toyota biedt sinds kort 10 jaar of 1 miljoen (!) kilometer garantie op de hoogvoltbatterij. Lexus hanteert zelfs 15 jaar of 1 miljoen kilometer.

Vraag om accucertificaat

Mochten er buiten de garantieperiode accumodules stukgaan, dan kunnen die vaak los worden vervangen. Dat is minder duur dan een compleet nieuwe batterij,

Vraag hoe dan ook vóór aankoop altijd om een officieel testrapport van de aandrijf­batterij, of laat zelf een ­of state-of-health-test uitvoeren.

Hyundai Kona Electric 64 kWh Comfort - 2023 - 116.364 km - € 14.795

Met de Kona Electric zette Hyundai een laagdrempelige EV op de markt. Dat kwam doordat-ie dezelfde basis had als de benzine- en hybride-modellen. Dus geen buitenissig uiterlijk of volledig knoppen­loos interieur, maar in alles een geruststellend ­vertrouwde verschijning. Dat betekende echter niet dat het een minderwaardige elektrische auto is. Ook met een tweedehands Kona met met grote accupakket ben je prima bediend.

Het theore­tische bereik van 449 kilometer was zes jaar geleden zelfs opvallend riant. In de praktijk blijft daar 350 tot een dikke 400 kilometer van over. Voor de meeste mensen is dat voor het dagelijkse gebruik meer dan voldoende. Datzelfde geldt voor de beschikbare ruimte en de uitrusting is zelfs riant te noemen: leren bekleding, stoelverwarming, navigatie, keyless entry en adaptieve cruisecontrol, het zit er allemaal op. Met z'n snellaadvermogen is de Kona dan weer minder gul: met maximaal 80 kW ben je ruim drie kwartier bezig om van 20 naar 80 procent accucapaciteit te gaan.

+ Gunstige prijs, relatief licht, goed uitgerust

- Snelladen valt tegen

Cupra Born Performance 82 kWh - 2022 - 40.340 km - € 28.890

Maar liefst 550 kilometer bedraagt het WLTP-bereik van de Cupra Born met het grootste accupakket. Hoewel we dat in onze actie­radius­test bij 100 km/h niet haalden, kwamen we er aardig in de buurt: 490 kilometer. Maar eerlijk is eerlijk: de weersomstandigheden waren gunstig: 20 graden en weinig wind.

Zoals je wel weet, is de Cupra Born de premiumbroer van de Volkswagen ID.3. Ook bij een tweedehands Born merk je dat vooral in het interieur; mooiere materialen en chique koperkleurige accenten. Helaas kampt-ie wel met dezelfde bedienings­issues als z'n VW-broer: touchknoppen op het stuur en voor de klimaat­regeling.

Met zijn formaat en uiterlijk komt de Born dicht bij de klassieke hatchback. Ideaal als je niks met SUV's hebt, maar wel een groot bereik wilt. Nadeel is wel dat de Born met deze accu slechts een vierzitter is. De sportief rijdende achter­­wielaandrijver weet z'n gewicht goed te verbloemen, snelladen met 175 kW kost maar 27 minuten.

+ Fijn weggedrag, groot bereik, chiquer dan Volkswagen ID.3

- Met grote accu maar 4 zitplaatsen, touchknoppen

Tesla Model Y Long Range AWD - 2021 - 93.720 km - € 29.995

Deze versie van de Model Y vestigde in 2024 een zuinigheidsrecord bij onze actieradiustest bij 100 km/h. De weersomstandigheden zaten mee, toch waren we blij verrast door het verbruik van 14,7 kWh/100 km. Daarmee was een bereik van 510 kilometer mogelijk. Wanneer we 130 km/h reden, was dat nog altijd 369 kilometer.

Op het gebied van ruimte en uitrusting scoort de Model Y eveneens veel punten. Om nog maar te zwijgen van de lage snellaadkosten bij de merkeigen superchargers. Jammer dat de malle capriolen van Elon Musk het rijden in een Tesla zo'n nare bijsmaak hebben bezorgd. Daarnaast zijn wij ook geen fan van het design; de auto ziet er toch een beetje uit als een walvis op wielen.

Op deze tweedehands Model Y is nog een jaar batterijgarantie van toepassing, en volgens de verkoper heeft het accupakket van de auto nog 90 procent van z'n originele vermogen. Rationeel dus een goede aankoop, als heb je voor 'maar' 10 mille meer een gloednieuwe.

+ Zuinig, groot bereik, veel ruimte, uitgebreide uitrusting

- Merkimago, een nieuwe is niet veel duurder

Kia EV6 77 kWh GT-line - 2021 - 66.591 km - € 29.995

De officiële actieradius van deze tweedehands Kia EV6 (528 km) ligt dicht bij die van de Tesla Model Y hiernaast. We waren benieuwd wat daar in de praktijk van overbleef. Daarom onderwierpen we ook de EV6 aan de gevreesde Auto Review-actieradiustest. Daarbij had de Koreaan de pech dat het buiten maar 5 graden Celsius was.

Onder die omstandigheden had-ie bij 100 km/h al 19,3 kWh per 100 kilometer nodig. Daarmee zou hij 401 kilometer ver komen. Verzachtende omstandigheid: de testauto stond op 20-inch wielen, die het verbruik ietsje verhogen.

Een groot pluspunt van de EV6 is het snellaadvermogen van 240 kW, waarmee hij in 18 minuten van 10 naar 80 procent laadvermogen jakkert. Snel rijden gaat de EV6 ook goed af; de prestaties en het rijgedrag zijn prima. Uiterlijk lijkt de Kia EV6 in niets op z'n hoekige broedermodellen, maar dat vinden wij juist een voordeel. De beenruimte achterin is riant, het panoramadak vréét helaas hoofdruimte.

+ Razendsnel snelladen, riante uitrusting, rijdt fijn

- Niet zo zuinig, weinig hoofdruimte achter

Polestar 2 Long Range Dual Motor - 2020 - 67.135 km - € 24.700

Hoewel de Polestar 2 net als veel BYD's, Nio's en Xpengs uit China komt, wordt-ie door veel mensen niet snel voor ­Chinees aangezien. Dat het merk dankbaar gebruikmaakt van het ontwerp én het imago van ­concern­broeder Volvo, werpt duidelijk vruchten af.

Helaas heeft die verwantschap ook nadelen: de Polestar springt net zo inefficiënt met energie om als de elektrische Volvo XC/EX40. In de praktijk krijg je het verbruik nauwelijks onder de 22 kWh/100 km. Je mag dan ook blij zijn als de potige accu (netto 75 kWh) van deze tweedehads Polestar 2 je pak 'm beet 370 kilometer ver brengt. Daar staat tegenover dat de tweemotorige Polestar 2 een serieus snelle sprinter is, die veel sportwagenpiloten het schaamrood op de kaken brengt. Wat dat betreft kloppen de prestatiecijfers met het sportief aandoende uiterlijk, Maar wie mooi wil zijn, moet pijn lijden. Bij de Polestar 2 geldt dat vooral voor de achter­passagiers en de bagage.

+ Fijn rijgedrag, snel, ­hoogwaardig interieur

- Tegenvallende ruimte, hoog verbruik