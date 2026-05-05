Snelladen met Kia EV5 laat het verschil zien tussen 400 en 800 volt

De Kia EV5 (400 V) doet tijdens het snelladen zijn best om de maximale laadsnelheid van 150 kW vast te houden voor zo lang als mogelijk. Toch kan-ie de EV6 met 800-volttechniek niet bijhouden.

Tijdens onze eerste kennismaking met de EV5 beloofde Kia een prachtig stabiele laadcurve: continu laden met 150 kW van 10 tot 70 procent batterijstatus. Maar zoals je aan onze eigen grafiek kunt zien, pakt dat in de praktijk iets anders uit.

Toch kunnen we daar niet al te boos over zijn, want het lukt de EV5 op deze manier evengoed om de relatief grote batterij van 81,4 kWh in exact 30 minuten te vullen tot 80 procent. Precies volgens het boekje, maar wel 12 minuten langer dan de Kia EV6 erover doet. Die schiet aan de juiste laadpaal in 18 minuten van 10 tot 80 procent. Dat is het voordeel van 800-volttechniek, de EV5 draait gewoon op 400 volt. Tja, Kia moet ergens de lijn trekken met zijn modellen.

Zo verloopt snelladen met de Kia EV5

Na het inpluggen stijgt de laadsnelheid geleidelijk naar de beloofde 150 kW. Alles verloopt volgens plan. Maar nog voordat de batterij halfvol zit, begint het laadvermogen stapsgewijs af te nemen. 150 kW bij 70 procent? Vergeet het maar! De laadcurve zakt onder de magische grens van 100 kW. Bij 80 procent is de snelheid teruggeschroefd tot 58 kW en geeft de stopwatch 30 minuten aan.

Kia EV5: locatie van de laadpoort

De laadpoort zit bij het rechter voorwiel, net als bij de EV3 en EV4. Zodoende moet je bij snellaadstations even je verstand erbij houden: hoe staat de laadpaal georiënteerd, waar zit de kabel en is-ie lang genoeg?

Je opent het elektrisch aangedreven deurtje met een knop op het dashboard, of door simpelweg tegen de klep te drukken. Een sticker laat zien wat de kleuren van het statuslampje betekenen. Handig, want zo weet je dat groen wil zeggen dat de auto oplaadt – en niet blauw, zoals gebruikelijk.

