Kia EV5: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

530 kilometer is de officiële actieradius van de Kia EV5 met 81,4 kWh. Maar wat is het échte EV-bereik? Dus hoe ver kom je als je met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Alle uitvoeringen van de Kia EV5 hebben de grote batterij van 81,4 kWh. Dat verdient een pluim, want de prijslijsten van de Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4 en Renault Scenic beginnen met een instap-batterij van pak ‘m beet 60 kWh. Dat verklaart meteen waarom die modellen een lagere basisprijs hebben.

Kia EV5: warmtepomp en winterbanden

Onze testauto is de 51.995 euro kostende GT-PlusLine. Dat is één van drie uitvoeringen die standaard een energiezuinige warmtepomp aan boord hebben. Tegelijkertijd staat-ie op groot 19-inch lichtmetaal, wat het WLTP-bereik laat slinken van 530 tot 505 kilometer. Daar komt nog bij dat onze testauto is voorzien van winterbanden.

Kia vermeldt niet of de batterijcapaciteit van 81,4 kWh de bruto- of nettowaarde is. Om dat te checken hebben wij een volle batterij bijna helemaal leeg gereden. Hier rolt een bruikbare (of netto) capaciteit van 78 kWh uit. Dat is het getal waarmee we aan het rekenen slaan. Zowel overdag als ’s avonds is het 11 graden Celsius.

Kia EV5: actieradius bij 100 km/h

Als we onze 100 kilometer lange testroute met tegenwind beginnen, loopt het gemiddelde stroomverbruik op tot 23,5 kWh/100 km. En wanneer we na 50 kilometer omdraaien, daalt het gemiddelde stukje bij beetje naar 21,3 kWh/100 km.

Dus als je met een volle batterij van huis gaat en met honderd over de snelweg rijdt, dan kom je 366 kilometer ver.

Kia EV5: actieradius bij 130 km/h

Wanneer we versnellen naar 130 km/h voor de tweede actieradiustest, grijpen de wangen van de elektrisch verstelbare voorstoelen ons bovenlichaam stevig vast. Een fijn gevoel. De Kia EV5 biedt genoeg geluidisolatie en veercomfort om ’s avonds relaxed met 130 km/h naar huis te knallen. Maar dat doet-ie niet gratis: het stroomverbruik stijgt naar 29,6 kWh/100 km. Het resultaat is een actieradius van 263 kilometer.

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP – 505 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 366 km - 72%

Actieradius 130 km/h - 263 km - 52%

Conclusie

Een stroomverbruik van 21,3 kWh/100 km is fors, maar we zijn niet verbaasd. De Kia EV5 is een grote auto die op winterbanden staat en getest wordt onder middelmatige weersomstandigheden. En nu we weten dat de EV5 niet uitblinkt in zuinigheid, snappen we Kia’s besluit om hem altijd de grote batterij van 81,4 kWh te geven. Op die manier kom je toch bijna 400 kilometer ver op een acculading stroom.