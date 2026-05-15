3 voordelen en 3 nadelen van de elektrische Kia EV5

Nieuws

De Kia EV5 maakt de Volkswagen ID.4 en Skoda Enyaq het leven zuur met zijn enorme kofferbak, fysieke knoppen en veel beenruimte. Maar de elektrische SUV heeft ook een paar nadelen …

Onze actieradiustest van de Kia EV5 heb je waarschijnlijk al gelezen. Anders het hieronder gelinkte artikel over het snelladen met de EV5 en het verschil dat een boordnet van 400 of 800 volt maakt.

In dit artikel lees je drie plus- en minpunten die extra aandacht verdienen. Zo, nu weet je alles over Kia’s nieuwe elektrische SUV en kun je zelfverzekerd de koopknoop doorhakken.

Tip De nieuwe Volkswagen Tiguan De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort. Nu als hybride met 125 km* elektrisch rijbereik. Nu vanaf € 47.990 Ontdek 'm nu

3 voordelen van de Kia EV5

Pluspunt 1: Driver Only-stand

De Kia e-Soul uit 2015 had al klimaatregeling met een energiezuinige Driver Only-stand en Kia gebruikt dat slimme idee nog steeds.

Pluspunt 2: Fysieke knoppen

Fysieke knoppen moet je koesteren. De EV5 heeft echte knoppen voor de temperatuur, het volume en de stoel- en stuurverwarming.

Pluspunt 3: Zo warm is de batterij

Om zeker te weten dat je de maximale laadsnelheid krijgt, is het fijn dat je de batterij­temperatuur globaal kunt aflezen in het menu.

Maak van Auto Review jouw favoriete bron in Google. Zo zie je betrouwbaar autonieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten verschijnen. Voeg ons toe via deze link.

3 nadelen van de Kia EV5

Minpunt 1: Globale voorspelling rijbereik

Het is bijna lachwekkend hoe globaal de EV5 zijn rijbereik voorspelt: minimaal 261 en maximaal 615 kilometer. Zo kunnen wij het ook.

Minpunt 2: Geen achterbankhendel in kofferbak

Het is een praktische misser dat je de achterbank niet vanuit de kofferbak kunt neerklappen. Je moet een hendel naast de zitting omhalen.

Minpunt 3: Opstarten duurt lang

Via een knop op het stuur moet je de piepende veiligheidssystemen snel kunnen uitschakelen, ware het niet dat het centrale menu traag opstart.

Waar laad je de laadkabel?

Een van de pluspunten van de Kia EV5 is zijn grote kofferbak. Om die volop te kunnen benutten, verplaatsen we het laadsnoer naar de frunk. Daar past de kabel met gemak in. Vervolgens kunnen we de verstelbare laadvloer van de bagageruimte (standaard) in de laagste stand zetten en lekker veel spullen meenemen.