Deze Kia komt pas eind 2026 en zaait nu al verwarring

Nieuws

Kia haalt de tweede generatie Seltos naar Europa en dus ook naar Nederland. Opvallend: de nieuwe SUV lijkt sprekend op de Kia EV3, EV5 en EV9, maar er is wel degelijk één cruciaal verschil.

Het is een bewuste keus van Kia om een heel duidelijke familielijn in zijn modellengamma aan te brengen. Eigenlijk is de Kia EV6 de enige die hier duidelijk van afwijkt. Niet zo vreemd, want dat model is nog onder de vorige designchef ontwikkeld.

Ook de Kia Seltos komt weer uit dezelfde, wat ons betreft wel erg saai wordende tekendoos waaruit ook de Kia EV3, EV5 en EV9 zijn ontsproten. Toch is er één heel groot verschil ten opzichte van die andere SUV's van het merk ...

Nu eens geen elektrische Kia

Zoals gezegd volgt de nieuwe Seltos nauwgezet Kia’s elektrische familiegezicht. We zien dus strakke vlakken, smalle led-verlichtingen verzonken deurgrepen. Daardoor oogt hij modern, opgeruimd en EV-achtig, alleen de grille valt uit de toon.

En daar zit 'm nu net de crux. De Seltos wordt gebouwd met verschillende aandrijflijnen, maar in Nederland krijgen we alleen de Seltos Hybrid. Hij is dus niet volledig elektrisch.

Hou alle Seltos-nieuws bij met onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Binnenruimte en infotainment

In het modellengamma moet de nieuwkomer een plekje zien te veroveren tussen de Kia Niro en de Kia Sportage. Het interieur is volgens Kia opnieuw ontworpen, maar ook dat doet sterk denken aan cockpit van andere Kia's. Een laag, horizontaal dashboard geeft goed zicht naar voren en dankzij het shift-by-wire-systeem ontstaat extra ruimte in de middenconsole.

Opties zoals een panoramadak en een Harman Kardon-audio maken de Seltos luxer dan je misschien van zijn segment verwacht. En voor wie zijn kindertijd nog niet helemaal is ontgroeid, biedt de Seltos sfeerverlichting in 64 kleuren. Via de Kia Connect Store kun je persoonlijke thema’s toevoegen – zelfs Disney-lay-outs horen daarbij.

Techniek en veiligheid

De Seltos staat op Kia’s nieuwste K3-platform, maar de stijfheid en de geluidsisolatie zijn geoptimaliseerd. Regeneratief remmen gaat slimmer dan ooit, doordat rekening wordt gehouden met het verkeersbeeld en de navigatiegegevens.

Zoals we inmiddels van Kia kennen, zit ook de Seltos vol assistentiesystemen. Denk aan snelwegassistentie met rijstrookwisseling, 360°-camera’s, parkeerhulp rondom en een head-up display. De twee 12,3-inch schermen vormen een panoramisch cluster, en een digitale sleutel en over-the-air-updates zijn uiteraard ook mogelijk.

Praktisch talent

Met zijn 536 liter metende kofferbak en de zogenaamde modulaire AddGear-accessoires, mikt de Kia Seltos volgens ons ook duidelijk op de praktisch ingestelde Skoda-rijder, die al jaren wordt verwend met veel ruimte en Simply Clever-trucs.

De wereldwijde introductie van de Kia Seltos gebeurt gefaseerd. Eind deze maand start de verkoop in India. Europa volgt in 2026. Nederlandse prijzen en specificaties worden richting de marktintroductie eind 2026 bekendgemaakt.