Waarom één van de populairste auto's van Nederland er ineens 61 pk bij krijgt

Tot onze verrassing plofte er een nieuwe prijslijst van de Kia EV3 in onze digitale brievenbus. En wat blijkt: er is ineens een versie met 61 pk extra én vierwielaandrijving. Goed nieuws voor caravanliefhebbers!

In 2025 miste de Kia EV3 nipt de allerhoogste notering in de Nederlandse verkooptoplijst. Met net geen 11.000 verkochte exemplaren eindigde hij op plek twee achter concurrent Skoda Elroq (11.994 registraties).

Op dit moment staat het Koreaans-Tsjechische duo er minder goed voor in de verkoopstatistieken (EV3 op 8, Elroq op 16), maar wellicht dat de nieuwe, vierwielaangedreven versie van de EV3 daar iets aan kan doen.

Alleen met de grootste accu

Net als de dikste voorwielaangedreven EV3 heeft de AWD-variant de grootste accu. Die heeft een vermogen van 81,4 kWh en is in de vierwielaangedreven variant goed voor een actieradius van 572 kilometer.

Bij de AWD-versie wordt de achteras door een extra elektromotor van kracht voorzien. Die tweede elektromotor stuwt het systeemvermogen op van 204 naar 265 pk. Die 61 pk extra zorgt ervoor dat er ruim een seconde van de honderdsprint wordt afgesnoept (6,6 i.p.v. 7,7 s).

Belangrijker is dat de Kia EV3 AWD een aanhanger van 1500 kilo mag trekken, tegen 1000 kg voor de voorwielaandrijver met het grote accupakket. Dat betekent dat je je piepkleine caravan kunt inruilen voor een iets rianter exemplaar.

Hoeveel zwaarder is de EV3 AWD?

Elk voordeel heeft z'n nadeel; en dat is in dit geval 110 kilo aan extra gewicht. De vierwielaangedreven EV3 legt liefst 1895 kilo in de schaal, wat 'm per kwartaal zo'n 20 euro duurder maakt in de wegenbelasting. In de provincie Utrecht komt-ie op 256 euro per kwartaal, tegen 237 voor de FWD.

En uiteraard hangt er aan de vierwielaandrijver ook een ander prijskaartje. Dat komt deels doordat-ie niet leverbaar is met de basale Air-uitrusting.

Wie de Kia EV3 met AWD wil, zit minimaal vast aan de Plus-uitrusting, die 45.395 euro kost. Dat is 3000 euro meer dan de voorwielaandrijver in de Plus-trim met de grote accu. Vreemd genoeg is het prijsverschil bij de luxere versies iets kleiner. Zie het overzicht hieronder.

Prijs Kia EV3 FWD 204 pk vs. AWD 265 pk

Uitvoering Actieradius Motorvermogen (pk) Consumentenprijs 814 kWh Air 605 204 € 40.995 Plus 605 204 € 42.395 Plus Advanced 563 204 € 44.895 GT-Line Business Edition 563 204 € 41.995 GT-Line 563 204 € 46.895 GT-PlusLine 563 204 € 48.895 81,4 kWh AWD Plus 572 265 € 45.395 Plus Advanced 572 265 € 47.395 GT-Line 572 265 € 49.395 GT-PlusLine 572 265 € 51.395

