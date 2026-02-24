Prijsvergelijking: Toyota Urban Cruiser verslaat Kia EV3 en Volvo EX30

Nieuws

De Toyota Urban Cruiser is een e-Vitara met een ander kapsel. Geeft de Suzuki-dealer je ook de betere deal, of kun je beter nóg een showroomdeur verder lopen?

Toyota Urban Cruiser

Collega Gert tipt de Dynamic-uitvoering in zijn review van de Toyota Urban Cruiser. Dat is de versie met 174 pk en de grote batterij. De standaarduitrusting (Active) is al vrij luxe, met adaptieve cruisecontrol, 18-inch lichtmetaal en een achteruitrijcamera. Stuur- en stoelverwarming zijn samen met de batterij van 61,1 kWh (426 km) de belangrijkste redenen om te upgraden naar de 35.795 euro kostende Dynamic. Ga je met hetzelfde boodschappenlijstje shoppen bij Kia of Volvo, dan ben je duurder uit. Suzuki duikt wél onder de Toyota-prijs.

Toyota Urban Cruiser

(61,1 kWh, 426 km, 174 pk)

Dynamic-uitvoering: 35.795 euro

Lichtmetalen wielen: standaard

Adaptieve cruisecontrol: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Stuur- en stoelverwarming: standaard

Totaalprijs: 35.795 euro

Goedkoper: Suzuki e-Vitara

Op het eerste gezicht lijken de Suzuki e-Vitara en de Urban Cruiser exact dezelfde uitrusting te hebben, maar er zijn piepkleine verschillen te ontdekken. Bij Suzuki is de versie met de grote batterij 500 euro goedkoper, zijn er meer uitvoeringen leverbaar als 4x4 en kun je kiezen voor een bruin interieur. Audiofielen gaan zelf luisteren, want Suzuki kiest voor Infinity en Toyota zweert bij JBL.

Suzuki e-Vitara

(61,1 kWh, 426 km, 174 pk)

Select-uitvoering: 35.295 euro

Lichtmetalen wielen: standaard

Adaptieve cruisecontrol: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Stuur- en stoelverwarming: standaard

Totaalprijs: 35.295 euro

Duurder: Kia EV3

De kleine batterij van Kia is bijna even groot als de grote batterij van Toyota. Zou de Kia EV3 daarom zo’n succes zijn in Nederland? De rijke standaarduitrusting zal ook helpen, al moeten we voor stoel- en stuurverwarming één uitvoering omhoog. Zo’n Plus-uitvoering heeft ook een draadloze telefoonlader, Toyota reserveert die voor zijn topuitvoering. De Kia is echter geen koopje.

Kia EV3

(58,3 kWh, 436 km, 204 pk)

Plus-uitvoering: 38.695 euro

Lichtmetalen wielen: standaard

Adaptieve cruisecontrol: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Stuur- en stoelverwarming: standaard

Totaalprijs: 38.695 euro

Duurder: Volvo EX30

Had je gehoord dat de Volvo EX30 tegenwoordig in België van de band rolt? De basisversie heet ‘Plus - Europa’ en voldoet aan alle uitrustingseisen en meer (zoals audio van Harman Kardon). Zelfs stoel- en stuurverwarming zijn gewoon bij de prijs inbegrepen. De basisversie van 36.995 euro heeft een kleine batterij (51 kWh, 337 km), maar is ook 272 pk sterk en holt in 5,7 seconden naar de honderd.

Volvo EX30

(51 kWh, 337 km, 272 pk)