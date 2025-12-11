Review: met deze goedkope EV wil Toyota je uit je hybride lokken

Tests

Met de nieuwe, elektrische Toyota Urban Cruiser probeert het merk twijfelaars over de EV-streep trekken. De belangrijkste troeven: een gunstige prijs en veel binnenruimte. Maar er is ook bezuinigd …

Wat valt op aan de Toyota Urban Cruiser (2026)?

“Ken ik jou niet ergens van?” In de kroeg is dit de slechtste openingszin ooit, maar als je voor het eerst een Toyota Urban Cruiser tegenkomt, is-ie geoorloofd. Deze compacte, hoekige SUV lijkt immers sprekend op de onlangs geïntroduceerde Suzuki e-Vitara. Kijk je ze recht in het gezicht, dan valt het nog mee, maar van opzij en aan de achterkant zijn ze als twee druppels water. Dat is geen toeval of jatwerk; de Japanners zijn samen ontwikkeld.



Het grootste uiterlijke verschil tussen de Suzuki e-Vitara en Toyota Urban Cruiser zit ’m in de neus. Die van de Toyota is gladder, met smallere koplampen en minder matzwarte kunststof. Hierdoor oogt de Urban Cruiser slanker en minder massief dan z’n neef.

Met zijn lengte van ruim 4,28 meter overtreft de Urban Cruiser de Toyota Yaris Cross met ongeveer 11 centimeter. Nog groter is het verschil in wielbasis: 2,70 tegenover 2,56 meter. Dat betekent dat de elektrische nieuwkomer op dit punt zelfs de 4,60 meter lange Toyota RAV4 met 1 centimeter aftroeft.

Technisch gezien wordt de Urban Cruiser in drie smaken leverbaar. Het leveringsprogramma begint met de 144 pk sterke, voorwielaangedreven Active. Die heeft een (kobaltvrij) accupakket van netto 47,8 kWh, goed voor een bereik van 344 kilometer. De honderdsprint neemt 9,6 seconden in beslag en de topsnelheid bedraagt 150 km/h.

Bescheidenheid siert de mens, maar bij EV’s mag het wat ons betreft wel minder bleu. Daarom vinden we de eveneens voorwielaangedreven Dynamic met 174 pk en een batterij met 59,8 kWh (netto) veel interessanter. Niet zozeer vanwege de vlottere acceleratie (0-100 km/h in 8,7 s), als wel om de actieradius van 426 kilometer.

Minder bereik (395 km), maar iets meer vermogen (184 pk) levert de Executive AWD (auto op de foto's). Inderdaad: met vierwielaandrijving, verzorgd door een extra elektromotor boven de achteras. Die verhoogt bovendien het opvallend bescheiden maximumkoppel van 193 naar 307 Nm. Hierdoor is de AWD ook de snelste sprinter van het stel: in 7,4 seconden zit je op de grens van wat in Nederland overdag legaal is.

Wat is goed aan de Toyota Urban Cruiser (2026)?

Hierboven stipten we de wielbasis al even aan. Hét grote voordeel van die 2,70 meter tussen de voor- en achteras, is de riante beenruimte voor de achterpassagiers. Daarmee kun je trouwens ook nog spelen, door de (deelbare) achterbank over 16 cm te verschuiven. Zo kun je de ruimte voor passagiers en bagage naar wens variëren. Over de hoofdruimte zul je evenmin snel klachten horen, behalve dan van mensen die langer zijn dan 1,90 meter.

Die riante beenruimte is een belangrijke troef ten opzichte van de Toyota Yaris Cross, die achterin juist vrij krap is. Een tweede voordeel van de Urban Cruiser is de rust aan boord, ook als je het rechterpedaal stevig intrapt.

Gaat dat bij de Yaris Cross al snel gepaard met een enthousiast joelende motor, z’n volledige elektrische broer trakteertjuist op doodse aandrijvingsstilte. Ook het irritante gejengel dat sommige EV’s eigen is, blijft achterwege. Wel roffelen de achterbanden er lustig op los.



Op de fraai meanderende wegen van Toscane laat de Urban Cruiser zien dat-ie vertrouwenwekkend stevig op het asfalt ligt en de torsiestijfheid prima is. Op rammels, piepjes en kraakjes hebben we ’m niet kunnen betrappen. Ook positief: ondanks zijn hoogte van 1,63 meter, geeft deze Toyota je nauwelijks het gevoel in een SUV te rijden. Het zwaartepunt ligt laag en de besturing is helder en precies, zodat de auto zich verrassend lichtvoetig door bochten laat dirigeren.

Onderweg krijgen we nooit het gevoel dat de Urban Cruiser adem tekortkomt, terwijl 174 pk en 193 Nm niet overdadig zijn voor een auto met een leeggewicht van 1735 kg. Tussensprints, inhaalmanoeuvres en invoegen verlopen vlot, zonder dat je bij elke neerwaartse beweging van het gaspedaal een nekhernia riskeert.

De Urban Cruiser mag dan in nauwe samenwerking met Suzuki ontwikkeld zijn, alle veiligheidssystemen van Toyota Mate zijn gewoon standaard. We noemen een achteruitrijcamera, dodehoekdetectie, adaptieve cruisecontrol, spoorassistentie en verkeersbordherkenning. Bij die laatste is het handig dat je de geluidssignalen kunt uitzetten, maar dat de visuele waarschuwing gewoon zichtbaar blijft.

Wat kan beter aan Toyota Urban Cruiser?

Hoewel de Urban Cruiser een iets gladdere neus heeft dan de e-Vitara, is het geen wonder van zuinigheid. Op de Italiaanse snelweg zien we op de boordcomputer waarden van bijna 24 kWh/100 km voorbijflitsen. Na een gemengd traject staat het gemiddelde op 17,5 kWh/100 km. Dat zou met het grootste accupakket neerkomen op een bereik van zo’n 341 kilometer. Dat gezien de gunstige weersomstandigheden - 13 graden, een waterig zonnetje en nauwelijks wind - niet over.

Aan de andere kant: als je dit ook in Nederland weet te realiseren, sta je onderweg niet snel met een lege batterij. Overkomt je dat je (bijna) wel, dan spoed je je naar een snellaadstation. Om erachter te komen dat het pieklaadvermogen een schamele 68 kW bedraagt. Daarmee ben je drie kwartier bezig om de accu van 10 naar 80 procent vol te ‘pompen’. Da's op een koude winteravond niet fijn, en ook niet meer van deze tijd.

Toegegeven, EV-rijders maken maar zelden gebruik van snelladers, maar we kunnen ons voorstellen dat dit lage snellaadvermogen zeker voor mensen die ook met hun elektrische auto naar het buitenland op vakantie willen, een drempel is. Net als het minimale maximum aanhangergewicht van 750 kg en de vrij krappe bagageruimte (238-306 liter), trouwens.

Zolang het wegdek goed is, is het onderstel van de Urban Cruiser best vergevingsgezind. Richels, kuilen en gemene hobbels worden daarentegen nogal stevig doorgegeven, waarbij de carrosserie veel in beweging is. Heel geraffineerd is de Toyzuki dus niet.

Over de uitrusting hebben we weinig te klagen, over de interieurmaterialen en de bediening moeten we wel even zaniken. Oké, de armsteunen zijn bekleed met een zacht stofje en over de volle breedte van het dashboard hebben de Indiase productiemedewerkers een strook kunstleer gedrapeerd. Maar verder zijn grauwe en harde kunststoffen heer en meester. En pianozwart plastic was twintig jaar geleden nog chic, inmiddels weten we dat het kras- en vlekgevoelige spul er na een paar maanden niet meer uitziet. Toch zit de Urban Cruiser er vol mee.

En dan de bediening. De klimaatregeling kun je regelen met fysieke knoppen onder het infotainmentscherm. Pluim! Om de stoelverwarming in te schakelen, moet je juist diep ín dat scherm duiken. Wég pluim ...

Wil je remenergie terugwinnen: druk dan de knop met het rempedaaltje op de tunnelconsole in. Maar de máte van recuperatie moet je ook weer via een menu in het scherm regelen. Onhandig.

Wat is de prijs van de Toyota Urban Cruiser en wanneer is-ie in Nederland?

As Active met de kleinste batterij is de Urban Cruiser er vanaf 32.995 euro. Voor de Dynamic met (bruto) 61 kWh betaal je 35.795 euro. Nette prijzen. Toch is de Toyota 500 euro duurder dan z’n Suzuki-broer. Wat je daar extra voor krijgt? De garantie dat het accupakket na 10 jaar tot een maximum van 1 miljoen (!) kilometer nog minimaal 70 procent van z’n oorspronkelijke capaciteit overheeft.

Hier nog even het complete prijsoverzicht:

Versie Accu (bruto) Bereik Vermogen Prijs Active 48,8 kWh 344 km 144 pk € 32.995 Dynamic 61,1 kWh 426 km 174 pk € 35.795 Executive 61,1 kWh 426 km 174 pk € 38.295 Executive AWD 61,1 kWh 395 km 184 pk € 39.795

De enige gratis kleur is donkerblauw metallic, voor metallic lak betaal je 795 euro extra, voor parelmoerlak bedraagt de meerprijs 1050 euro. Alleen de Executie is leverbaar met een zwart dak, waarvoor Toyota in combinatie met metallic lak 1095 euro rekent en met parelmoerlak 1495 euro.

De eerste Urban Cruisers staan in december bij een beperkt aantal Nederlandse dealers in de showroom. Voordat je bij álle dealers aan de Urban Cruiser kunt ruiken, is het eind januari.

Wat vind ikzelf van de Toyota Urban Cruiser?

Als je zelden grote afstanden aflegt, maar wel grote kinderen hebt, is de compleet uitgeruste Toyota Urban Cruiser een prima no-nonsense-EV. Voor alleszins redelijke prijzen biedt de Indiase Japanner langbenige slungelpubers alle ruimte, daarbij ziet-ie er ook nog lekker stoer en ‘bonkig’ uit.

Ook was ik positief verrast door het vermakelijke weggedrag. De kleine kofferbak is daarentegen een SUV onwaardig. Zelfs in de Yaris Cross kun je meer spullen kwijt (397 l).

Daarnaast valt de Urban Cruiser door de mand met z’n matige laadeigenschappen. Een hoog snellaadvermogen heb je misschien maar een paar keer per jaar nodig. Maar goed, ik rijd ook dagelijks met een stationwagon rond, terwijl ik de beschikbare ruimte eigenlijk alleen voor de jaarlijkse kampeervakantie gebruik.

Zo ken ik ook mensen die per se een auto met een hoog aanhangergewicht willen hebben voor die twee of drie keer per jaar dat ze er een sleurhut achter hangen …

De eerste Toyota Urban Cruiser is hier maar een jaar of vijf op de markt geweest (2009-2014) en voor deze zie ik een nog kortere carrière in het verschiet liggen. Ik zie de Suzuki-kloon meer als een ‘vluggertje’ tussendoor om in elk geval íéts elektrisch in het segment der compacte SUV's te kunnen aanbieden. Totdat Toyota met een hoogwaardiger elektrische opvolger komt die vanaf 2028 in Tsjechië van de band gaat lopen. Of veel Yaris Cross-rijders zich voor die tijd door de Urban Cruiser laten verleiden, is maar de vraag.