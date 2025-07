Suzuki e-Vitara prijzen: 3 redenen om bij Suzuki te shoppen (en niet bij Toyota)

Nieuws

De prijslijst van de elektrische Suzuki e-Vitara staat online en dus kunnen wij ons eindelijk uitleven op de prijsvergelijking met de Toyota Urban Cruiser. Technisch zijn ze identiek, maar hun prijzen verschillen.

Het grootste verschil is de basisprijs: de Suzuki e-Vitara begint bij 31.995 euro, terwijl je voor de Toyota Urban Cruiser 32.995 euro moet ophoesten. Dat is 1000 euro meer voor bijna dezelfde auto. Kiezen tussen deze instapversies met 49 kWh en 144 pk is vooral een kwestie van smaak: welke bumpers en koplampen vind je mooier?

1. Alle uitvoeringen zijn goedkoper bij Suzuki

Dat prijsverschil van 1000 euro krimpt trouwens tot 500 euro als je voor de grotere batterij van 61 kWh kiest. Suzuki rekent 35.295 euro en Toyota brengt 35.795 euro in rekening. Beide merken bundelen de grotere batterij met meer luxe, namelijk stoel- en stuurverwarming en verwarmbare buitenspiegels.

Dan verkopen beide automerken ook nog een topuitvoering met extra's als een 360-gradencamera, bekleding van kunstleer en een glazen panoramadak. Subtiel verschil: beide merken plaatsen een premium audiosysteem, maar Suzuki kiest voor Infinity en Toyota zweert bij JBL. Audiofielen doen er dus slim aan om zelf te gaan luisteren.

Vierwielaandrijving is een optie die beide merken aanbieden, maar gebundeld met de meest luxe uitvoering smelt het prijsvoordeel tot een magere 300 euro: 39.495 euro versus 39.795 euro. Máár de Suzuki is over de gehele linie hoe dan ook goedkoper dan de Toyota.

2. Je hebt (iets) meer keuzevrijheid bij Suzuki

Op het eerste gezicht lijken de e-Vitara en de Urban Cruiser exact dezelfde uitrusting te hebben, maar er zijn piepkleine verschillen te ontdekken. Zo reserveert Toyota de draadloze telefoonoplader voor de duurste uitvoering, terwijl Suzuki je de vrijheid geeft om hem van de accessoirelijst te plukken.

En bij Suzuki kun je AWD niet alleen combineren met de topuitvoering, zoals bij Toyota het geval is, maar ook met de voordeliger Select-uitvoering met 61 kWh. Kortom, meer keuzevrijheid.

3. Suzuki doet ook aan bruine interieurs

Het interieur van de Toyota Urban Cruiser is volgens de eerste berichten altijd zwart van kleur. Suzuki gaat ook een heleboel e-Vitara’s leveren met zwarte bekleding, maar zwart & bruin behoort eveneens tot de mogelijkheden. Die stijlvolle kleurencombinatie wordt gebundeld met de exterieurkleuren Land Breeze Green (groen) en Splendid Silver (zilver).