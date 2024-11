Dit valt ons op aan de elektrische Suzuki e Vitara

Nieuws

Eindelijk een elektrische auto van Suzuki! We hebben zo lang op deze e Vitara moeten wachten dat hij wel goed móet zijn. Wij waren bij de onthulling in Milaan en konden de elektrische Vitara van dichtbij bekijken. Slaat de concurrentie steil achterover?

We geven meteen het antwoord: niet echt. Van auto’s als de Suzuki e Vitara zijn er al veel: hij is de nieuwste toevoeging aan het aanbod van compacte elektrische SUV's en springt dus in een overvolle vijver met concurrenten.

Eerst maar eens de afmetingen. De Suzuki e Vitara is gebaseerd op het studiemodel eVx (emotional versatile cruiser). Hij is iets groter dan de Vitara op benzine: 4,28 meter lang, 1,80 meter breed en 1,63 meter hoog. Ter vergelijk: de Suzuki Vitara is 4,17 meter lang, 1,77 meter breed en nagenoeg even hoog (1,61 meter).

Ook Toyota komt met nieuwe EV

De Suzuki e Vitara werd samen ontwikkeld met Toyota en Daihatsu, dat in Japan nog gewoon auto’s verkoopt. Maar, haast Suzuki zich te zeggen, wij hadden deze keer de leiding.

De e Vitara is dus geen Toyota met een ander typeplaatje, zoals de Suzuki Swace (eigenlijk een Corolla Touring Sports) en de Across (een RAV4). De e Vitara rolt, net als de toekomstige elektrische Toyota, van de band in een Suzuki-fabriek in India en staat op een gloednieuw platform voor elektrische auto’s (Heartect-e).



Suzuki e Vitara actieradius

De e Vitara biedt de keuze uit twee batterijpakketten: 49 en 61 kWh. Over het kleinste pakket wil Suzuki nog geen letter kwijt, maar wel melden de Japanners dat de 61 kWh-versie ruim 400 kilometer actieradius heeft. De e Vitara komt op de markt met voor- en vierwielaandrijving.

Suzuki e Vitara specs

2 batterijpakketten: 49 kWh en 61 kWh

Voor- en vierwielaandrijving

Vermogen vanaf 144 pk



Er komt een elektrische Toyota met dezelfde techniek

Snelladen met 150 kW (61 kWh-versie)

Actieradius 400 milometer (61 kWh-versie)

Gewicht: ongeveer 1700 kilo

Warmtepomp standaard (beide versies)

Trekgewicht: 750 kg (beide versies)

Inhoud kofferruimte: 360 l

Lithium ijzerfosfaatbatterij van BYD

Komt in 2025 naar Nederland

Prijs nog niet bekend

Suzuki doet niet aan familiegezicht

Om in de volle markt toch wat op te vallen, heeft Suzuki de e-Vitara wat vierkantere vormen gegeven dan we gewend zijn van het merk. We vragen ontwerper Kimitoshi Sato naar het familiegezicht van Suzuki. Hij legt uit dat ze daar niet aan doen: elk model staat op zichzelf.

Zelfs het typeplaatje van elk model is volledig anders. “De e Vitra is ruig en stoer, maar we maken het niet te gek. Dat past niet bij Suzuki. In de basis is het een auto met heel simpele lijnen. Elke Suzuki moet compact, simpel, licht en aantrekkelijk zijn. Sho sho kei tan bi, heet dat in het Japans.” Ook voor merkwaardige snufjes op het dashboard moet je niet bij Suzuki zijn: “Dat is te geeky voor ons merk.”

De korte overhang en het stevige achterwerk (met uitstulping bij de wielkasten) vallen direct op als je de e Vitara beter bekijkt. De luchtroosters rond de kentekenplaat aan de voorkant hebben de vorm van een sippe emoji.

Suzuki e Vitara (2025) prijs en concurrenten



Voor SEPP-subsidie komt de Suzuki e Vitara te laat. Pas volgend jaar komt hij naar Nederland. Dan weten we ook meer over de actieradius van de versie met het kleinste batterijpakket. En over de prijs uiteraard. Hopelijk heeft Suzuki geen last van elektrische koudwatervrees, want de e Vitara moet gaan concurreren met de Volvo EX30, Kia EV3 en Skoda Elroq.



Suzuki is uitermate geheimzinnig over zijn elektrische plannen. Maar de kans is groot dat de volgende elektrische auto van het merk kleiner wordt dan de e Vitara.