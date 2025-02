Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 8 (2025)

Nieuws

Vrijdagmiddag, halfvijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Nissan terugvecht en Kia een auto onthult die de wenkbrauwen doet fronsen. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - Prijzen nieuwe Tesla Model Y vallen mee

Toen Tesla de prijs van het topmodel bekendmaakte, schrokken we ons een hoedje. De Tesla Model Y was maar liefst 9000 euro duurder geworden! Nu heeft Tesla alle prijzen van de Model Y vrijgegeven van de populairste auto van Nederland. En die blijken een stuk vriendelijker.

+ Top - Nissan laat een poepie ruiken

De gedroomde samenwerking met Honda is vooralsnog van de baan. Maar Nissan laat zich niet kisten en tovert nog dit jaar 3 nieuwe modellen uit de hoge hoed. Waaronder een opvolger voor de EV-pionier die bij de consument in de vergetelheid is geraakt. Van die vechtlust houden we.

+ Top - De Suzuki die je in de jaren 90 wilde, komt terug

Sinds geruchten de ronde doen dat Suzuki de Cappuccino terug wil brengen, zijn we aan het sparen geslagen. Er zijn nauwelijks betaalbare roadsters meer, dus kom maar door met die comeback van de Cappccino. Suzuki ontwikkelt zijn nieuwe sportwagentje niet alleen, maar krijgt hierbij hulp van een autogigant.

- Flop - Kia EV 4 sedan is eh, even wennen ...

Soms vragen we ons af hoe het mogelijk is dat het design van een nieuwe auto door de directie van het merk is goedgekeurd. Zoals bij de nieuwe Kia EV4. De hatchback kan er nog mee door, maar de sedan ... Toch doet Kia iets waar Volkswagen alleen maar van kan dromen.

- Flop - Mitsubishi kopieert de verkeerde Renault

De Mitsubishi Grandis keert terug. Alleen niet als 7-zits auto zoals vroeger. Dat is jammer. Terwijl de oplossing voor de hand ligt. Gewoon een kwestie van de juiste Renault kopiëren.

- Flop - Porsche moet inkrimpen

Jarenlang groeiden de bomen bij Porsche tot in de hemel. Jaar na jaar werden verkooprecords gebroken en de elektrische Porsche Taycan was een schot in de roos. Was ja, want in 2025 ziet de wereld van Porsche er opeens heel anders uit. Porsche moet moet inkrimpen en flink ook.