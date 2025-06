Deze Mitsubishi uit 2016 bewijst dat de meeste dromen bedrog zijn

Nieuws

De GT-PHEV Concept uit 2016 werd door Mitsubishi omschreven als de 'SUV van de toekomst'. Nu de nieuwe Mitsubishi Outlander er daadwerkelijk is, maken we de balans op. Wat is er overgebleven van de specs van de concept car die hieraan vooraf ging?

Het leuke van internet (of niet) is dat je veel terug kunt vinden. Bijvoorbeeld comprimerende foto's van uit de hand gelopen bedrijfsborrels. Maar ook hoogdravende persberichten waarin een auto wordt aangekondigd die de wereld zal veranderen, maar die, zoals later blijkt, als een nachtkaars zijn uitgegaan.

Zo ver willen we met de Mitsubishi GT-PHEV Concept ook weer niet gaan, maar niet alles van wat in 2016 groots werd aangekondigd is uitgekomen met de Outlander die nog maar net op de markt is. Zoals de elektrische actieradius van 120 kilometer. Het productiemodel komt niet verder dan 85 kilometer. Niets om je voor te schamen, maar niet wat Mitsubishi eerder beloofde.

Het wordt gênant als we de gecombineerde actieradius erbij halen, dus inclusief de benzinemotor. Mitsubishi droomde in 2016 van ruim 1200 kilometer. De huidige Outlander moet aan de kant na 844 kilometer gereden te hebben. Al kan de brandstoftank van de concept car groter zijn, dat konden we dan weer niet terugvinden in de krochten van het internet.

CO2-uitstoot beter dan voorspeld

Maar Mitsubishi heeft niet alles uit zijn duim gezogen. Zo gaf het merk in 2016 voor de GT-PHEV een gemiddelde CO2-uitstoot op van minder dan 26 gr/km. Wie dat toen heeft neergepend, zal blij zijn te lezen dat de nieuwe Outlander een gemiddelde CO2-uitstoot van 19 gr/km realiseert. Beter dan hij of zij voorspelde.

Iets wat dan weer afwijkt, is het aantal elektromotoren. De GT-PHEV telt er drie, de Outlander heeft er twee. Verder is de benzinemotor kleiner dan toegezegd werd: 2,4- in plaats van 2,5-liter. Het vermogen van de concept car werd niet vrijgegeven, maar de nieuwe Mitsubishi Outlander levert een stevige 302 pk. We kunnen ons niet voorstellen dat Mitsubishi in 2016 nóg hoger inzette.

Tot slot het design van de GT-PHEV Concept en zijn uiteindelijke productiemodel. Wat is hiervan overeind gebleven? De brede C-stijl bijvoorbeeld, maar ook het zwarte dak en de grille met samengeknepen dagrijverlichting. Wat in 2016 is achtergelaten, is de vlakker liggende achterruit. Misschien maar goed ook, want dit beperkt de bagageruimte. Al ziet de concept car er hierdoor wel sportiever uit.



