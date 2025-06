TEST Waarom de sterk verbeterde Mitsubishi Outlander PHEV (2025) te laat komt

Tests

Drie jaar geleden verdween de Mitsubishi Outlander PHEV met stille trom uit ons prijzenoverzicht, maar nu keert de Japanse stekker-SUV terug. Niet eerder was de Outlander zo aantrekkelijk. De concurrentie heeft tussentijds echter niet stilgezeten …

Wat hebben de Volkswagen Golf, Jaguar I-Pace en Mitsubishi Outlander met elkaar gemeen? Jarenlang voerde de Golf de verkoopstatistieken aan, maar ook de Jaguar en Mitsubishi stonden in Nederland ooit op nummer 1. Kortstondig, maar toch! Eind 2018 werden in een maand 3526 exemplaren van de elektrische I-Pace geregistreerd, met als resultaat de hoogste plek in de hitlijst van december. Wie had dat ooit kunnen denken: een Jaguar als best verkopende auto van ons land!

Opmars in 2013

Een soortgelijk verhaal gaat op voor de Mitsubishi Outlander. Dankzij aantrekkelijke fiscale voordelen begon deze Japanse stekker-SUV eind 2013 aan zijn opmars. De Mitsubishi-dealer beleefde drie gouden jaren, totdat in Den Haag werd besloten dat het bijtellingsprofijt voor 'schone' zakelijke auto's maar eens moest stoppen. Nederlandse leaserijders stapten massaal over op een Tesla. Niet uit groene overwegingen, maar vooral vanwege 0 procent bijtelling …

Mitsubishi krabbelt langzaam op

In 2022 verdween de Mitsubishi Outlander helemaal uit Nederland, het leek er zelfs even op dat het Japanse merk ons land helemaal de rug zou toekeren - zoals in België. Maar met de ouwe getrouwe Space Star en enkele gerecyclede Renault-modellen, krabbelde Mitsubishi langzaam weer op. De huidige Colt op Clio-basis en de tot ASX omgedoopte Captur dienen als tussenstation. Mitsubishi heeft verschillende nieuwe modellen ontwikkeld en daarvan is de nieuwe Outlander PHEV die je op deze pagina's ziet het eerste resultaat.

Premiumkoers

De middenklasse-SUV treedt met zijn plug-in hybride aandrijflijn in de voetsporen van zijn voorganger. Hij gaat echter gestoken in een geheel nieuw en modern jasje. Met zijn hoge, imposante neus en zakelijk gelijnde derrière treedt de nieuwe Outlander de wereld in elk geval zelfverzekerd tegemoet. Ook vanbinnen ligt de auto op premiumkoers, met een complete uitrusting, een goede afwerking en mooie materialen. Wij reden de Outlander in het duurste uitrustingsniveau Instyle+ (63.490 euro). Deze versie is standaard voorzien van onder meer geventileerde en verwarmde stoelen met massagefunctie, automatische airco met drie temperatuurzones en een elektrisch bediende achterklep. Voor de veiligheid maakt Mitsubishi geen onderscheid: elk uitrustingsniveau krijgt het volledige pakket veiligheids- en rijhulpsystemen.

Zowel voorin als achterin zitten de passagiers riant en comfortabel. Met een inhoud van 495 liter heeft de kofferbak een segmentconform volume. Wanneer je de achterbank neerklapt, zit de Outlander met 1404 liter echter onder de klassenorm. Belangrijk voor caravankamperend Nederland: de nieuwe Outlander verdraagt een geremd aanhangergewicht van 1600 kilo. Maar ook daarmee moet hij diverse concurrenten voor zich dulden.

Mitsubishi Outlander vermogen en elektrisch bereik

Net als in de vorige twee generaties is de aandrijflijn van de nieuwe Outlander PHEV nogal complex. Een 2,4-liter viercilinder met 136 pk werkt nauw samen met een elektromotor op de vooras (116 pk), terwijl op de achteras een tweede elektromotor met 136 pk is geplaatst. Het gecombineerde maximum vermogen bedraagt 306 pk.

De oplaadbare accu van netto 16,8 kWh is volgens het boekje goed voor een elektrisch rijbereik van 85 kilometer. Tijdens onze eerste testrit over het platteland van Portugal, lukt het om 70 kilometer uit de accu te wringen. Een resultaat waarmee de Outlander geen concurrent in het hemd zet, maar voor de meeste automobilisten is het toereikend voor de dagelijkse woon-werkkilometers. Aan het einde van de ongeveer 150 kilometer lange testroute laat de boordcomputer een gemiddeld benzineverbruik zien van een nette 4,5 l/100 km (1 op 22,2). Aan de snellader pompt de Outlander PHEV zijn batterij weer vol met een maximum vermogen van 50 kW.

Net als in de vorige Outlander, maakt de motor onder vollast flink veel toeren. Door de effectieve geluidsisolatie is het mechanisch gejoel in het interieur echter veel minder prominent aanwezig. Niet alleen het geluidscomfort is sterk verbeterd, ook het veercomfort ging er flink op vooruit. Je hebt keuze uit zeven verschillende rijprogramma's, die met de draaiknop op de middenconsole eenvoudig geactiveerd kunnen worden. Voor elke gemoedstoestand het juiste programma - en voor elk type ondergrond de gewenste hoeveelheid tractie.

Niets baanbrekends

Zowel in 'Normal' als in 'Power' is de nieuwe Outlander PHEV een vlotte auto, zeker wanneer er nog genoeg stroom in de batterij zit. Is de energiereserve op, dan merk je dat de motor enige denktijd nodig heeft voordat alle beschikbare kracht wordt ingezet. De SUV accelereert in 7,9 seconden naar 100 km/h, Mitsubishi geeft een topsnelheid op van 170 km/h. Puur op stroom rijdend, geldt 135 km/h als reëel maximum. Prestaties die voor de meeste kopers meer dan toereikend zijn.

De aandrijflijn van de Outlander doet precies wat je van 'm verlangt. Je kunt 100 procent elektrisch rijden, maar je kan ook kiezen voor parallel of seriële hybride. Parallel betekent dat de benzinemotor en elektromotoren gelijktijdig werken, serieel houdt in dat de benzinemotor als generator dient voor de stroom die beide elektromotoren nodig hebben. Complexe elektronica baseert zich op de belasting van de aandrijflijn en calculeert hoe het S-AWC-systeem (Super All Wheel Drive) de krachten optimaal over de voor- en achteras kan verdelen. Onderweg merk je daar trouwens heel weinig van. De Mitsubishi Outlander biedt een heleboel technologie, voor een prijs vanaf 51.990 euro. Niets baanbrekends. Maar dat geldt eigenlijk voor de hele auto.



Conclusie

Zonder enige twijfel is de nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV een veel betere auto dan zijn voorganger. Maar dat wil niet zeggen dat hij binnen het segment der middenklasse stekker-SUV's voor opschudding zorgt. Alles wat de Outlander doet, doet-ie goed. Maar er zijn concurrenten die hem op elk onderdeel de baas zijn. In tegenstelling tot 10 jaar geleden, lijkt er voor de nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV weinig te halen in Nederland.