Waarom de eerste elektrische Mitsubishi sinds 2019 je zo bekend voorkomt

De laatste volledig elektrische Mitsubishi zwaaide af in 2019. Je kunt dus gerust zeggen dat het merk op EV-gebied achter de feiten aanlopen. Maar nu is er een nieuw elektrische Mitsubishi in aantocht - en die komt je waarschijnlijk bekend voor.

Dat komt doordat Mitsubishi een nieuw elektrisch model gaat uitbrengen met behulp van alliantiepartner Nissan. De nieuwe EV wordt gebaseerd op de eveneens nieuwe Nissan Leaf. Een modelnaam en technische specificaties geeft Mitsubishi nog niet vrij. Wel kunnen we al wat details invullen door te spieken bij de Leaf.

De nieuwe elektrische Nissan staat op hetzelfde platform als de Nissan Ariya en de Renault Scenic E-Tech en Megane E-Tech. Met andere woorden: eindelijk krijgt de Leaf moderne EV-techniek, met een CCS-snellaadpoort en een accupakket met koeling en verwarming.

(Nog) niet naar Europa

Het heeft geen zin om je plaatselijke Mitsubishi-dealer al te bellen om de nieuwe EV te reserveren, want voorlopig is de auto enkel voor de Amerikaanse markt bedoeld. Maar als Mitsubishi slim is, brengt het de nog naamloze auto ook naar Europa, want ook hier kan het merk een elektrisch model goed gebruiken.

Eerste en enige EV

Mitsubishi is laat met zijn elektrische offensief - het nieuwe model wordt pas de tweede EV van de Japanners. Met zijn eerste EV was het merk juist vroeg: al in 2009 werd de Mitsubishi i-MiEV (staat voor Mitsubishi innovative Electric Vehicle ) gepresenteerd. De i-MiEV was het zustermodel van de Citroën C-Zero en de Peugeot Ion.

Daarmee was het kleine ei-vormige model een van de eerste volledig elektrische auto’s op de markt. Een succes werd de i-MiEV nooit. Kijk maar eens naar de verkoopcijfers in Nederland: van 2010 tot 2019 verkocht Mitsubishi slechts 154 exemplaren.

Niet de eerste kopie

Nu wil Mitsubishi het dus opnieuw met een EV proberen, en heeft het de hulp van Nissan ingeschakeld om dit mogelijk te maken. Het is zeker niet de eerste keer dat Mitsubishi een model kopieert. In 2023 introduceerde het merk moderne versies van de Mitsubishi Colt en Mitsubishi ASX. Hoewel de Japanners dus voor eigen, bestaande modelnamen kozen, kwamen de modellen van de plank van concerngenoot Renault. De Colt is een vermomde Renault Clio, en de ASX een Captur met een Mitsubishi-logo.

Later volgen Mitsubishi-varianten op de Renault Symbioz en de Renault Scenic. Eerstgenoemde heeft al een naam en gaat Grandis heten, waarmee dus wederom een bekende modelnaam van stal wordt gehaald (zie bericht hieronder).