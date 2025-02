Met de EV4 doet Kia iets waar Volkswagen alleen maar van kan dromen

Nieuws

Terwijl merken als Volkswagen en Toyota jaren de tijd nemen met hun elektrische auto’s, introduceert Kia meer EV’s dan Donald Trump decreten tekent.

De EV4 is al de vierde ‘dedicated’ elektrische auto van Kia, na de EV6, EV9 en EV3. De EV4 is groter dan de Kia EV3 en heeft een heel ander design. Later komt ook de grotere Kia EV5 (een crossover) op de markt. En dan zijn we er nog niet, want ook de kleine Kia EV2 staat in de startblokken. Die gaat concurreren met de Renault 5.

Hoe moeten we de Kia EV4 plaatsen? Hij is wat groter dan de EV3 en concurreert tegen modellen als de Volkswagen ID.3 en de Renault Megane E-Tech. Onderhuids is hij hetzelfde als de EV3: zelfde platform, zelfde motor, zelfde batterijpakketten. Nog in 2025 staat de EV4 in de showroom.

Daarmee heeft Kia binnenkort liefst zes elektrische modellen in de prijslijst, variërend van klein en betaalbaar (EV2) tot groot en luxe (7-zits EV9). En dat in slechts een paar jaar tijd. Volkswagen is al trots dat het in 2028 een kleine auto onder de 20.000 euro (ID.1) in de showroom heeft.

Kia EV4 ook als sedan

Opvallend is dat de EV4 als hatchback en als sedan verschijnt. Bij de foto’s van de sedan moet je misschien even slikken. Het is een allegaartje van lijnen, hoeken en vouwen. Vooral de wulpse achterkant is, eh, heel (héél) bijzonder. De EV4 lijkt wel een liftback, waarbij de achterruit mee omhoog scharniert, maar dat is niet zo.



Ook zo opmerkelijk: recht van achteren kijk je tegen een grote hoeveelheid staal aan. De achterruit is heel schuin geplaatst en relatief klein. Verder zijn de achterlichten zo ver mogelijk naar de zijkant van de carrosserie verdrongen. En dus heb je vooral uitzicht op heel veel lak als je recht achter de EV4 sedan staat. Kia doet dit trouwens bewust, de auto moet zo breed mogelijk ogen.



Hatchback is gewoner

Heel slim heeft Kia de hatchback minder extravagant gemaakt. De voorkant is met zijn schuin aflopende, lage motorkap en de smalle lichtunits hetzelfde, maar aan de achterkant zien we ‘gewone’ hatchbackproporties en niet zo’n piepklein achterruitje.

Het design heeft minder vouwen en lijnen dan de sedan. Wel permitteerden de designers zich een uitspatting door met een grote dakspoiler op de proppen te komen.

Beide EV4-versies hebben 19-inch wielen. De GT-Line is in beide versies de topuitvoering. Je herkent hem aan vleugelvormige voor- en achterbumpers en wielen met driehoekmotief.



Kia EV4 actieradius

De Kia EV4 staat op het E-GMP platform waarop ook de Kia EV3 staat. Daarom durven we een voorspelling over de motoren en batterijpakketten wel aan. Ga er maar vanuit dat zowel de sedan als de hatchback een elektromotor krijgt met 204 pk. Verder verwachten we twee batterijpakketten van 58,3 kWh en 81,4 kWh ook in de EV4 terug. De actieradius ligt afhankelijk van de uitvoering dan tussen de 400 en 600 kilometer. De batterij wordt opgeladen met een spanning van 400V.



Kia EV4 komt eerder dan de Golf

Als alles volgens plan verloopt, kun je de Kia EV4 halverwege 2025 bij de dealers verwachten. Dat is veel eerder dan de nieuwe elektrische Volkswagen Golf, die Volkswagen in samenwerking met de Amerikaanse EV-specialist Rivian gaat ontwikkelen. De nieuwe E-Golf staat pas gepland voor 2029.

Eerder spotten we al een gecamoufleerde Kia EV4, sindsdien weten we dat hij in Slowakije gebouwd gaat worden.



Alles weten over Kia's offensief? Volg het in onze gratis nieuwsbrief!