Kia EV4 gaat Tesla Model 3 pesten in 2025, maar rijdt nu al rond

Kia laat er geen gras over groeien. Na de EV6, EV9 en EV3 stampt het merk zijn volgende EV uit de grond, de Kia EV4. Hij rijdt gecamoufleerd rond met een enorme kont, maar dat neemt niet weg dat we al het een en ander weten.

In oktober 2023 liet Kia al de eerste illustraties van de Kia EV4 zien. Een auto met een opmerkelijk design, en getuige de nu gemaakte spionagefoto's hebben de designers sindsdien niet heel veel hoeven te veranderen. De auto is nog zwaar ingepakt, maar de grote lijnen zijn zichtbaar en komen overeen.

We menen de verticale achterlichten te herkennen en als je goed kijkt, zie je een dubbele achterspoiler. Een beetje zoals bij de Hyundai Ioniq 6, waarmee we meteen één concurrent te pakken hebben. Een tweede is de Tesla Model 3. De daklijn loopt naar achteren sterk af en de achterruit ligt opvallend vlak. Wat dit met de hoofdruimte op de achterbank doet, is nog even afwachten.

Kia EV4: liftback of sedan?

De Kia EV4 lijkt een liftback te zijn, maar eerder had Kia het over een 'nieuwe definitie van een elektrische sedan'. Het woord 'sedan' zou betekenen dat de Kia EV4 een kofferklep heeft, maar tegenwoordig weet je het maar nooit. De overzichtelijke tijden van drie carrosserievormen (hatchback, sedan en stationwagon) liggen ver achter ons.

De Kia EV4 komt tussen de Kia EV3 en de Kia EV5 in te staan. Maar als je tot tien kan tellen, hoeven we je dat vast niet uit te leggen. Kia is erop gebrand de EV4 betaalbaar te houden. Dat betekent waarschijnlijk dat hij op het platform E-GMP komt te staan (Electrical-Global Modular Platform).

Geen 800, maar 400 volt

Om dit platform betaalbaar te maken, gebruikt het 400 volt technologie. Geen 800 volt, zoals dat van de Kia EV6 en EV9. Het betekent ook dat de EV4 voorwielaandrijving krijgt in plaats van achterwielaandrijving. De Kia EV3 staat al op het E-GMP-platform en het zou ons niet verbazen als we zijn batterijformaten van 58,3 en 81,4 kWh gaan terugzien bij de nieuwe sedan.



Kia EV4 wordt een succes (zegt Kia)

De vice-president Woo Jeong Joo van Kia zegt dat er veel druk op de EV's van het merk ligt. "Ze hebben de grootste invloed op de verkopen en de winst van Kia. De EV3, EV4 en EV5 komen in die volgorde op de markt en we zijn vastbesloten om van elk model een succes te maken."

Over de afmetingen van de Kia EV4 is nog niets bekend. Maar als we de foto's bekijken en we een denkbeeldige liniaal langs de carrosserie leggen, denken we aan de BYD Seal, Tesla Model 3, Polestar 2 en de pas onthulde Ford Capri. Naar verwachting start de productie van de Kia EV4 in maart 2025.