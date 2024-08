Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 31 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, half vijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Audi maar weer eens laat zien waar het goed in is en waarin de CEO van Stellantis paniek zaait. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - Audi A6 is voortaan elektrisch

Verdorie, wat maakt Audi toch fraaie auto's. Neem nou de nieuwe A6. Die is voortaan volledig elektrisch en krijgt dus de toevoeging e-tron achter de modelnaam. De actieradius bedraagt in het gunstigste geval een stevige 750 kilometer. In 10 minuutjes laad je 310 kilometer bij. En check die verlichting!

+ Top - Kia EV4 is geen SUV

Na de EV6, de EV9 en de EV3 stampt Kia de volgende EV uit de grond, de EV4. Goed nieuws voor wie geen SUV meer kan zien, de EV4 is een elektrische sedan. Of is het toch een liftback? Hoe dan ook, hij rijdt al gecamoufleerd rond en dit kunnen we je al vertellen over de Kia EV4.

+ Top - Ford ziet het licht

Waarom moet een EV bijna altijd groot en een SUV zijn? We drammen als een klein kind en schreeuwen: wij willen meer kleine en betaalbare EV's! Ford zwicht voor ons gemopper en geeft nu ook toe dat compacte elektrische auto's de toekomst hebben. Betekent dit dat deze bekende Ford-naam toch niet verdwijnt?

- Flop - Nio moet tandje bijzetten

De accuwisselstations van Nio zijn handig. Een kwestie van je ET5 in een box rijden, even op je telefoon loeren en voordat je het weet rijd je met een volle batterij weer weg. Nio heeft al meer dan 2500 accuwisselstations. Wow! Maar wacht even, slechts dit piepkleine aantal staat in Europa ...

- Flop - EV's zijn topzwaar

Dat elektrische auto's zwaar zijn, weten we inmiddels. Maar dat de kans op een lekke band hierdoor groter is, is minder bekend. Toch is dat zo, waarschuwt de ANWB. En dat heeft verschillende oorzaken.

- Flop - Paniek bij Stellantis

Stellantis maakt minder winst dan verwacht. De CEO waarschuwt alvast: merken die geen winst maken, moeten ophouden te bestaan. Oh jee, wij denken meteen aan Alfa Romeo. Maar ook deze automerken moeten vrezen voor hun bestaan.