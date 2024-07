Nio heeft nu 2500 accuwisselstations, maar slechts dit piepkleine aantal staat in Europa

Nieuws

Nio is een van de vele nieuwe elektrische autoproducenten uit China, maar onderscheidt zich met zijn accuwisselstations. Het merk heeft wereldwijd al meer dan 2500 swapstations, maar die zijn wel heel oneerlijk verdeeld.



Van de 2505 wisselstations die momenteel in bedrijf zijn, staan er maar liefst 2454 in thuisland China. Dat is bijna 98 procent! De schamele 2 procent die overblijft, is verdeeld over Europa. Van die 51 stations staan er 9 in Nederland. Eind vorig jaar werden Amsterdam en Maastricht toegevoegd. De eerste werd ruim een jaar geleden in Tilburg geopend, en sindsdien zijn daar Power Swap Stations in Apeldoorn, Arnhem, Utrecht, Harmelen, Den Haag en Dordrecht aan toegevoegd.

Andere merken geïnteresseerd

Nio is in Europa nog een kleine speler, waardoor ook het wisselen van batterijen nog niet echt van de grond komt. Hier kan snel verandering in komen. Steeds meer merken hebben namelijk interesse in dit 'swappen'. Nio past zijn stations dan ook telkens aan en heeft inmiddels al het lintje doorgeknipt van de vierde generatie wisselstations. Het belangrijkste hierbij is dat de nieuwe stations ook geschikt zijn voor andere merken.

Om te beginnen voor Nio's budgetmerk Onvo, dat waarschijnlijk in 2025 ook naar Nederland komt. Maar ook concerns als Geely, Chery en het bij ons minder bekende FAW, GAC en Changan haken aan met hun elektrische modellen.

Batterij wisselen elektrische Volvo

Geely gaat meer auto's bouwen waarbij je kunt wisselen van batterij. En dan wordt het echt interessant, want het is aannemelijk dat Geely de techniek daarom ook beschikbaar maakt voor de dochtermerken die in Europa populair zijn. En dan komen Volvo en Polestar in beeld en is het wisselen van de batterijen ineens geen niche meer.

Kijk dus niet raar op als je over een paar jaar met jouw Volvo of Polestar langs een accuwisselstation kunt rijden om je lege accu om te wisselen voor een vol exemplaar.

Nauwelijks langer dan een tankbeurt

Het grote voordeel van de wisseltruc is natuurlijk dat het veel sneller gaat dan het opladen van de batterij. Hoewel ook dat steeds sneller kan, is het zelfs bij de aller-allersnelste snellaadpaal onmogelijk om in exact 2 minuten en 24 seconden de batterij weer vol te laden.

En dat is precies de tijd die Nio's nieuwe batterijwisselstations nodig hebben om te swappen. Nauwelijks langer dan een tankbeurt, precies wat de gehaaste automobilist wil. En de kans dat de volle batterijen op zijn, is klein. Eén station is geschikt om 480 wissels per dag uit te voeren.