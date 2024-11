TEST Nio EL8 (2024) - goed genoeg om jou uit je Range Rover te halen?

Tests

De Nio EL8 is een enorme luxe elektrische SUV die een alternatief is voor de Range Rover en de Volvo EX90. Niet de minste auto's om tegen te vechten. Wat zet de Nio EL8 hier tegenover?

Maak niet de fout om Nio met Tesla te vergelijken. Nio is premium, aldus het Chinese merk dat onlangs in hartje Amsterdam zijn intrek heeft genomen in het monumentale Metz-gebouw. Over de nog wat tegenvallende Nederlandse verkopen zegt Nio tevreden te zijn. 'Dat is iets van de lange adem.' Nio heeft in Nederland in de eerste 10 maanden van 2024 welgeteld 232 auto's verkocht. In België is het merk nog niet actief.

We krijgen altijd een beetje jeuk van het woord 'premium', dat jaren geleden door dure autofabrikanten bedacht is. We hebben het liever over een luxemerk. Dat gezegd hebbende, de EL8 is zonder twijfel premium. De materialen van het interieur zijn mooi en voelen goed aan. En er rammelt, kraakt of piept niks. Heel indrukwekkend voor een merk dat nog nat achter de oren is.

Tip Geniet van je auto én bespaar geld Welke verzekering je ook kiest, met Univé ga je binnen 10 minuten voordelig en goed verzekerd de weg op. Ontdek jouw voordeel

Onderweg valt op hoe stil de Nio EL8 is. Een elektrische SUV is wel vaker stil, maar de Nio EL8 spant de kroon. Een oase van rust, ook als je net als wij met 160 km/h over de Duitse autobahn rijdt.

Verder rijdt de Nio EL8 zoals je van een grote elektrische SUV verwacht: geruisloos, luxe, snel en niet heel zuinig (ons verbruik schommelde tussen de 19 en 23 kWh/100 km). Dankzij de standaard dubbele luchtvering worden inzittenden nauwelijks lastiggevallen door dwarsrichels, tramrails, putten en ander ongerief in het wegdek.

Nio EL8 is geen 7-zits SUV

Hoewel de enorme omvang anders doet vermoeden, is de Nio EL8 namelijk geen 7-zits SUV. Dat vindt Nio niet premium. De EL8 heeft zes zitplaatsen. Wanneer daar een extra zitplaats bij zou komen, ervaren de overige inzittenden minder comfort, is de gedachte van Nio.

En inderdaad: waar je bij veel andere 7-zits SUV's niet fatsoenlijk op de derde zitrij kunt zitten, is dat bij de EL8 geen probleem. Zowel de hoofd- als de beenruimte is dik in orde. Al moeten de stoelen op de tweede zitrij dan niet in hun achterste stand staan.

Wat ook niet premium is, is je auto gebruiken als verhuisauto. Wie in dit segment winkelt, laat zijn pas gekochte meubels thuisbezorgen. Dat moet ook wel, want de tweede zitrij is niet neer te klappen. Hierdoor heb je maar een bagageruimte van maximaal 810 liter. Dat stelt niks voor in vergelijking tot de Volvo EX90, die ruim 1900 liter kan verstouwen.

Prijs Nio EL8

De prijs van de Nio EL8 is ook premium. De prijzen beginnen bij 78.900 euro. Let wel, dit is de Standard Range (73,5 kWh, max. 390 km actieradius) en met huurbatterij die nog eens 169 euro per maand kost. Voordeel is dat je die onderweg bij speciale swap stations kunt wisselen, al kan dat nog maar op enkele plekken in Nederland.

De Long Range (645 pk, 850 Nm, 90 kWh, max. 510 km actieradius) kost ook 78.900 euro, maar dan betaal je 289 euro per maand voor de batterij.

Wil je helemaal niet swappen en kun je prima uit de voeten met de snellaadcapaciteit van 140 kW of 240 kW (Standard en Long Range), dan kies je voor de koopbatterij en betaal je 90.900 respectievelijk 99.900 euro.

Daar staat een zeer complete uitrusting tegenover: tot de weinige opties behoren grotere wielen (tot 22 inch), een wegklapbare trekhaak (trekgewicht: 2000 kg) en een middenarmsteun achter met koelkastje (plus 3000 euro, standaard op de Executive).

Nio EL8 test conclusie

De EL8 biedt kwaliteit en comfort, is bijzonder stil en rijdt onverstoorbaar. Daarbij vinden we het design geslaagd, al lijkt de EL8 wel heel erg op de kleinere Nio EL6. Alleen begint het voor een luxemerk wel enigszins gênant te worden dat spraakassistent Nomi nog steeds geen Nederlands spreekt en ook niet altijd alle commando's begrijpt.

Lees de volledige test van de Nio EL8 in Auto Review 10/2024.