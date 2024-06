Nieuws

De ambitie van Nio kent geen grenzen. De Nio EL8 is een nieuwe elektrische SUV die de Range Rover, Volvo EX90 en Mercedes EQS in zijn vizier heeft. Wij mochten de Nio EL8 al in het echt bekijken en ontdekten een nadeel. Of voordeel, het is maar hoe je het bekijkt.

De Nio EL8 is het nieuwe topmodel van Nio en maakt direct indruk als je oog in oog staat met de reusachtige SUV. Hij is 5,09 meter lang, op een haar na 2,20 meter breed en 1,75 meter hoog. Toegegeven: die enorme breedte is inclusief uitgeklapte buitenspiegels, maar je kunt moeilijk de hele tijd met ingeklapte exemplaren rijden. En doe je dat wel, dan nog is de Nio EL8 2,07 meter breed.

Gelukkig prijst de gemeente Amsterdam de chique buurt Oud-Zuid aan met 'brede lanen', want je moet er niet aan denken dat je in de Jordaan woont.

Nio EL8 geen 7-zits SUV

De Nio EL8 is groter dan de Volvo EX90. Hiermee zijn we aangekomen bij een belangrijk punt van de EL8: alhoewel je waarschijnlijk anders vermoedt, is het geen 7-zits elektrische auto, zoals de EX90 dat wel is. In de Nio EL8 passen maximaal zes volwassenen.

Dat kun je als een nadeel zien, maar ook als een voordeel. Want als Executive is de EL8 op de tweede zitrij uitgerust met brede en supercomfortabele captain chairs, inclusief een opklapbaar voetensteuntje. De interieurbreedte van 1,5 meter is volgens Nio de beste in zijn segment. Je zit dus niet schouder aan schouder met de persoon naast je.

Massage en bubbels

De zogeheten Ottoman-zetels van de Executive vind je bijvoorbeeld ook in de peperdure Lexus LS 600h en zijn uitgerust met een hot stone massagefunctie. En waar in andere grote SUV's in het midden de derde zitplaats zit, bevindt zich in de Nio een brede middenconsole met een koelkast voor flesjes water (of een klein flesje champagne).

Dubbele luchtvering zorgt ervoor dat er geen bubbels verloren gaan op het moment dat de staat van het asfalt te wensen overlaat. Ondertussen leg je je hoofd te rusten tegen de zachte kussentjes van de hoofdsteunen.



Comfort op de derde zitrij

Ook op de derde zitrij kunnen twee mensen plaatsnemen. Dat hebben wij gedaan en het moet gezegd: je zit hier nog behoorlijk comfortabel (zie rechterfoto hierboven). Niet zo riant als op de tweede zitrij (middelste foto), maar met voldoende beenruimte en hoofdruimte. Om er te komen, moet je niet al te krakkemikkig zijn, maar je hoeft ook weer geen cursus 'Hoe word ik een slangenmens' te volgen. Uiteraard kun je de stoelen van de tweede zitrij elektrisch naar voren schuiven.

De Nio EL8 richt zich dus niet zozeer op samengestelde gezinnen, maar meer op een huishouden met twee of drie verwende kinderen. Die hebben achterin hun eigen bedieningspaneeltje voor onder meer muziek en ventilatie/verwarming. Het is luxe wat de klok slaat, praktisch nut staat een treetje lager op de ladder. Al heeft de Nio EL8 een grote bagageruimte van 810 liter met neergeklapte derde zitrij. De Volvo EX90 moet het met 655 liter doen.



Nio EL8 actieradius

Dan de specificaties. Er is een standard range met een batterij van 75 kWh (netto: 73,5 kWh) en een long range met 100 kWh (netto: 90 kWh). De actieradius bedraagt 390 dan wel 510 kilometer. Om de Volvo EX90 er nog maar even bij te halen: die komt verder, namelijk minimaal 580 kilometer met 104 kWh.

De long range kan snelladen met 240 kW. Hiermee zit de batterij binnen 20 minuten weer vol (10-80 procent). Omdat de standard range tot 140 kW komt, moet je tien minuutjes langer wachten. Het vermogen bedraagt 480 kW (654 pk). Hiermee accelereert de ruim 2,5 ton wegende SUV vanuit stilstand naar 100 km/h in slechts 4,1 seconden. De topsnelheid bedraagt 200 km/h. Het maximumkoppel is 850 Nm.

Elektrische SUV met trekgewicht

De doelgroep van de Nio EL8 gruwelt waarschijnlijk bij de gedachte van een caravan en slaapt liever in het Marriott dan in een Kip, maar weet dat het trekgewicht een kloeke 2000 kg bedraagt. De trekhaak is optioneel en komt elektrisch tevoorschijn op het moment dat je hem nodig hebt. Wellicht een paardentrailer dan?

Met een vanafprijs van 78.900 euro voor de Launch Edition is de Nio EL8 goedkoper dan de Volvo EX90 (minimaal 83.495 euro). Dat is inclusief het swappen van de batterij. Maar je moet het dus wel met een zitplaats minder doen. De Launch Edition is tot eind september 2024 beschikbaar. Wat hierna de prijs wordt, is nog niet bekend.

Overigens maakt Nio zich niet druk over de importheffingen die de EU op Chinese auto's wil heffen. Het zegt dat het geen cent staatssubsidie krijgt en volledig zelfstandig opereert.