Tesla ziet verkopen kelderen in dit buurland (en Chinese merken grijpen hun kans)

Nieuws

In Duitsland daalden de totale nieuwverkopen in januari met 2,8 procent vergeleken met 2024. Tesla zakte veel dieper weg, ondanks de groei van de EV-verkoop. Veel Chinese merken lieten juist flinke stijgingen zien.



Hoe belangrijk de Duitse automarkt is, zie je goed als je de maandcijfers van het land afzet tegen de Nederlandse. Zo werden in januari 2025 maar liefst 207.640 nieuwe auto’s op kenteken gezet. Dat zijn er ruim zes keer zoveel als in Nederland (32.804 stuks). Desondanks kochten onze oosterburen 2,8 procent minder nieuwe auto's dan in de eerste maand van 2024.

Duitse EV-markt schiet weer omhoog



Opvallend is dat de neergaande trend bij volledig elektrische auto’s in Duitsland tot staan gebracht is. Ten opzichte van januari 2024 steeg het aantal geregistreerde elektrische BEV’s juist met een indrukwekkende 53,5 procent naar 34.498 stuks. Daarmee hebben ze een marktaandeel van 16,6 procent in handen. Plug-in hybrides (PHEV’s) lieten een groei zien van 23,1 procent tot 17.712 auto’s, goed voor een marktaandeel van 8,5 procent.

Sterke groei Chinese merken



Met name een aantal Chinese merken begon het jaar sterk op de Duitse markt. BYD noteerde een stijging van 69 procent, MG groeide met 84 procent en Great Wall Motor (GWM) schoot zelfs met 267 procent omhoog. Dat concern verkoopt bij onze oosterburen twee modellen van het merk Ora. De Ora 03 is een compacte hatchback, de Ora 07 een forse liftback ter grootte van een Audi A7. Ook Polestar liet ten opzichte van een jaar geleden een flinke groei zien: 114 procent.

Van de grotere Chinese merken kende alleen Nio een flinke terugval. Het merk van de accuwisselstations zag zijn verkoopcijfers met 33 procent dalen ten opzichte van januari vorig jaar.

Gezien de forse toename van de Duitse EV-verkoop, is de groei van de Chinese merken niet onlogisch. Ze verkopen immers voornamelijk elektrische auto’s.

Harde klappen voor Tesla



Tegen de achtergrond van een groeiende EV-markt, valt de terugval van Tesla des te meer op. Het merk van Elon Musk liet in Duitsland een verkoopdaling noteren van een niet-misselijke 59,5 procent. Die teruggang is niet los te zien van Musks bemoeienissen met de Duitse politiek en zijn vermeende Hitlergroet. De meeste Duitsers kunnen dit gedrag allesbehalve waarderen en diverse grote Duitse bedrijven hebben besloten geen Tesla's meer te kopen of te leasen. Hoewel 2025 nog jong is, lijkt een aantal Chinese merken gretig in het gat te duiken dat afhakende Tesla-kopers laten vallen.

Absolute cijfers Chinezen blijven bescheiden



Ondanks de procentuele groei die de Chinese merken doormaken, blijven hun absolute verkoopcijfers in Duitsland vrij bescheiden. Vooralsnog is MG dan ook nog het enige Chinese merk dat in Duitsland meer auto’s verkoopt dan Tesla. Maar gezien de huidige afkeer jegens Elon Musk, valt niet uit te sluiten dat het Amerikaanse merk nog verder wegzakt. Met name Ora, Polestar en BYD lijken kansrijke kandidaten om daarvan te profiteren.

Registraties Chinese merken en Tesla in Duitsland

Positie Merk Registraties jan 2025 Groei (%)* 1 MG 1645 +83,6 2 Tesla 1277 -59,5 3 Smart 490 -58,5 4 Ora 330 266,7 5 Polestar 235 113,6 6 BYD 235 69,1 7 Xpeng 94 n.v.t. 8 Lotus 42 121,1 9 Nio 18 -33,3 10 Maxus 7 16,7 11 Lynk & Co 4 -20,0

* T.o.v. januari 2024.