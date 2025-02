Lynk & Co 08: plug-in hybride verpulvert Volkswagen Tiguan met bizar elektrisch bereik

Nieuws

Tot nu toe was de Volkswagen Tiguan de koning van de plug-in hybrides, maar die eer gaat nu naar de Lynk & Co 08. Daarmee kun je 200 kilometer elektrisch rijden – van Amsterdam tot Maastricht zónder bijladen.

Als je een elektrische auto nog niet aandurft, maar er wel aan wilt ruiken, maakt Lynk & Co het je heel makkelijk. De nieuwe Lynk & Co 08 is een plug-in hybride met een elektrische actieradius van – houd je vast – 200 kilometer. En dat is niet volgens de Chinese meetmethode, die het niet zo nauw neemt met de dagelijkse realiteit. Nee, het zijn strengere Europese WLTP-normen.

Tel je het bereik van de benzinemotor en de elektromotor bij elkaar op, dan kun je 1100 kilometer rijden zonder tanken of laden. Lynk & Co meldt verder dat opladen van 10 naar 80 procent in 33 minuten gepiept is.

Misschien dat Volvo zijn kans ruikt en de nieuwe Volvo XC60 ook met deze techniek gaat leveren. Beide merken behoren immers tot de Geely-groep. Al is officieel niet bekend wat de plannen van Volvo zijn.



Volkswagen Tiguan heeft het nakijken

De Lynk & Co 08 breekt met de Chinese namenlogica. Hij is na de 01 en de 02 niet het achtste, maar het derde model van Lynk & Co in Nederland. De 08 is 4,82 meter lang en daarmee 6,5 centimeter groter dan een BMW X3. De Volkswagen Tiguan is ook aanzienlijk kleiner met zijn lengte van 4,54 meter. Tot nu toe was deze Tiguan de topper onder de stekkerhybrides met zijn elektrische actieradius van maximaal 128 kilometer. Maar Lynk & Co schiet dat record nu aan flarden.



Lynk & Co 08 prijs

De exacte specs heeft Lynk & Co nog niet vrijgegeven. Maar we kunnen een educated guess doen: in China is de 08 leverbaar in twee versies. Een 1,5-liter benzinemotor met turbo (161 pk) werkt afhankelijk van de uitvoering samen met één of twee elektromotoren die allebei ruim 200 pk hebben. De snelste versie doet de honderdsprint in 4,6 seconden.

Vanaf juni 2025 is de Lynk & Co 08 officieel in Nederland te bewonderen. De prijs bedraagt 55.995 euro. Daarmee is-ie duurder dan de Volkswagen Tiguan eHybrid, die 49.990 euro kost. Maar de Tiguan is aanzienlijk kleiner en komt dus minder ver op een volle batterij.



