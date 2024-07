Vandaag gaan de importtarieven voor auto's uit China in: zoveel betaalt elk merk

Nieuws

Vorige maand werd bekend dat de Europese Unie importtarieven gaat heffen op auto’s van Chinese makelij. Nu is de dag gekomen dat deze tarieven daadwerkelijk in rekening worden gebracht. Dit is wat elk automerk extra moet betalen om zijn auto's in de EU op de markt te brengen.



Hoeveel de merken moeten betalen, is afhankelijk van hoeveel geld zij hebben ontvangen van de Chinese overheid. Dit heeft de EU bepaald door onderzoek te doen, hierover later meer. SAIC - het bedrijf achter onder andere MG - wordt het hardst getroffen met 37,6 procent extra importtarieven. Dat percentage betalen ook de merken die weigerden medewerking te verlenen tijdens het onderzoek.

Buitenlandse merken die wel meewerkten tijdens het onderzoek, maar niet individueel onder de loep zijn genomen, betalen vanaf vandaag 20,8 procent extra. Het gaat bijvoorbeeld om Tesla en BMW. Voor Geely - het enorme concern achter onder andere Volvo en Polestar - rekent de EU een extra percentage van 19,9 procent. Tot slot gaat BYD 17,4 procent extra betalen. Voor de duidelijkheid: deze percentages worden berekend bovenop de 10 procent die de EU al heft op Chinese producten.

De extra importtarieven per merk:

SAIC (o.a. MG) - 37,6 procent



Merken die medewerking weigerden - 37,6 procent

Buitenlandse merken (o.a. Tesla en BMW) - 20,8 procent

Geely (o.a. Volvo, Polestar, Zeekr en Lynk&Co) - 19,9 procent

BYD - 17,4 procent

Tarieven als gevolg van onderzoek

De importtarieven worden in rekening gebracht na een uitgebreid onderzoek van de Europese Unie. Dat duurde ruim 9 maanden, zo meldt Euronews. De onderzoekers kwamen erachter dat buitensporige subsidies worden toegekend aan autoproducenten in China. Dat gaat niet alleen om Chinese merken, maar ook om buitenlandse merken die zich hebben gevestigd in China. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Tesla.

Volgens het rapport wordt overal Chinees overheidsgeld in gepompt. Dat gaat van de winning van grondstoffen voor batterijen, tot de scheepvaartdiensten die werden ingezet om de eindproducten naar de Europese havens te brengen.



Op deze manier kunnen auto’s die in China worden geproduceerd veel goedkoper worden aangeboden dan de modellen van de concurrentie. Het prijsverschil heeft geleid tot een snelle stijging van de import van in China gemaakte EV’s. Van een marktaandeel van 3,9% in 2020 naar 25% eind 2023, aldus de Europese Commissie. Dit kan volgens het orgaan de banen van 12 miljoen Europeanen in gevaar brengen. Om die reden heeft de EU nu ingegrepen en gaat het vanaf vandaag extra importtarieven rekenen voor auto’s uit China, waarbij het meestal om EV's gaat.

Importtarieven niet definitief?

Het onderzoek naar de oneerlijke subsidiëring van auto’s uit China is nog niet afgerond. Om die reden staan de importtarieven nog niet vast, en gaat het de komende vier maanden om ‘voorlopige tarieven’. Wanneer het onderzoek wordt afgerond, komt de EU met definitieve maatregelen.

Tot het zover is, blijft de Europese Unie onderhandelen met de Chinese overheid. Die onderhandelingen zijn al gaande sinds de importtarieven werden aangekondigd. De Chinezen vinden de maatregel oneerlijk en lobbyen om de tarieven naar beneden te krijgen. Ook hebben de Chinezen gedreigd met tegenmaatregelen. De beleidsmakers bezinnen zich onder meer op een importtarief van 25 procent op auto’s uit Europa.