Stop! Betalen! Dit importtarief gaat Europa rekenen voor auto’s uit China

Het gonst al tijden lang van de geruchten dat de Europese Unie de importtarieven op auto’s van Chinese makelij gaat verhogen. Nu lijkt de kogel dan echt door de kerk: de Europese Commissie brengt vandaag de getroffen autoproducenten op de hoogte.



Volgens the Financial Times gaat de EU een importtarief van maximaal 25 procent rekenen op alle auto’s die in China van de band rollen. Het huidige tarief is 10 procent. De reden voor de verhoging is de oneerlijke concurrentiepositie die wordt veroorzaakt door de buitensporig hoge staatssteun die de Chinese overheid aan autofabrikanten in het land uitkeert.

Hierdoor kunnen ze veel goedkoper auto’s produceren dan bijvoorbeeld Europese autoproducenten. Door de verhoogde importtarieven is de kans groot dat auto’s uit China bij ons duurder gaan worden. Het ligt voor de hand dat automerken de kosten doorberekenen aan hun klanten. Of ze moeten bereid zijn in hun marges te snijden.



Niet alleen Chinese merken getroffen

Het is belangrijk om te vermelden dat de verhoogde importtarieven niet alleen gelden voor auto’s van Chinese merken, maar voor alle auto’s die in China van de band rollen. Dat betekent dat niet alleen automerken als BYD, MG, Nio en Xpeng te maken krijgen met de heffingen, maar ook bijvoorbeeld Tesla. De Tesla Model 3 die in Nederland wordt verkocht, komt namelijk uit China. De Tesla Model Y is wel veilig, want die rolt in Berlijn van de band.

Ook Volvo wordt getroffen door de beslissing van de EU. Het merk is grotendeels in handen van het Chinese Geely-concern en bouwt de populaire Volvo EX30 in het land. Volvo had oorspronkelijk een wel heel drastisch plan om de import naar Europa simpelweg te stoppen, maar lijkt er nu voor te kiezen om de productie te verplaatsen naar België.



VS rekent nog veel hoger importtarief

De verhoogde importtarieven van de EU zijn niets vergeleken met die van de Verenigde Staten. President Joe Biden kondigde in mei aan dat het land een heffing van maar liefst 100 procent gaat rekenen op elektrische auto’s uit China. Eerder was dat nog 25 procent. Biden gaf aan dat het verhoogde tarief nodig was om het ‘valsspelen’ van Chinese automerken te stoppen.

China dreigt met tegenmaatregelen

China is logischerwijs niet blij met de verhoogde importtarieven van de EU en de VS en overweegt om tegenmaatregelen in te voeren. De beleidsmakers bezinnen zich op een importtarief van 25 procent op auto’s uit Europa of Amerika.