Volvo had een wel heel drastisch plan voor importtarieven achter de hand

Nieuws

Volvo ziet de bui al hangen en onderneemt stappen om de Europese importtarieven van Chinese auto’s voor te zijn. De populaire Volvo EX30 wordt namelijk in China gebouwd.

Volvo is grotendeels in handen van het Chinese Geely-concern en maakt zich zorgen over de Europese importtarieven die Chinese autobouwers boven het hoofd hangen. We zouden graag een vlieg aan de wand zijn bij de interne besprekingen die hierover gaan, maar in plaats daarvan vertrouwen we op berichtgeving van Reuters en The Times.



Volgens bronnen van The Times, had Volvo een wel heel drastisch plan voor de naderende importtarieven: in China gebouwde auto's simpelweg niet meer naar Europa verschepen. Dat zou grote gevolgen hebben voor ons kleine landje, want de bij ons zo populaire Volvo EX30 rolt in Zhangjiakou van de band.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Volvo verplaatst productie naar Europa



Gelukkig heeft Volvo dit plan afgeschoten en besloten voor plan B te gaan: de productie verplaatsen naar Europa. Wat betekent dat de Volvo EX30 in België gemaakt gaat worden. Dat komt niet helemaal als een verrassing, want het merk was toch al van plan om de elektrische crossover vanaf 2025 in de Gentse fabriek te produceren. Gaan ze daar nu meer vaart achter zetten?

Volgens Reuters wordt ook de productie van de Volvo EX90 van China naar België verplaatst, maar wij weten niet beter of de elektrische 7-zitters voor de Europese markt komen uit de Charleston-fabriek in de Verenigde Staten. Hoe dan ook sluit het plan aan bij Volvo’s streven om auto’s te bouwen waar ze worden verkocht.

Op de hoogte blijven van het laatste Volvo-nieuws? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

De Europese Commissie sorteert al maanden voor op een verhoging van de importtarieven op Chinese auto's. Zo wil de EU de concurrentie met de Europese merken eerlijker maken. Na de Europese verkiezingen wordt daarover een beslissing genomen. Het zou gaan om een verhoging van 10 naar 30 procent.