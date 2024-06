Het moest wel in één keer goed: Volvo EX90 gaat eindelijk in productie

Nieuws

Wat zullen ze bij Volvo opgelucht zijn: hun grote elektrische SUV met zeven zitplaatsen is eindelijk in productie gegaan. Waarom liet de Volvo EX90 zo lang op zich wachten?

De Volvo EX90 rolt van de productielijn in Charleston, South Carolina. Het eerste exemplaar is een blauwe, bestemd voor een Amerikaanse klant met goede smaak. Klanten in Nederland en België moeten nog heel even geduld hebben: de eerste leveringen staan gepland voor de tweede helft van dit jaar.

EX90 levertijden langer door softwareproblemen

In het persbericht benadrukt Volvo dat de EX90 een technologische revolutie voor het merk betekent. Het is namelijk de eerste Volvo die wordt aangedreven door een nieuw soort computertechnologie. Die technologie maakt volgens de Zweden een nieuw tijdperk van veiligheid mogelijk, maar vertraagde ook de lancering van de elektrische SUV.

Softwareproblemen steken regelmatig de kop op bij nieuwe EV’s. Een berucht voorbeeld daarvan is de Volkswagen ID.3. De eerste lichting ID.3’s was niet vrij van storingen en tal van ingebouwde functies werden voorzichtigheidshalve pas in een later stadium 'over-the-air' geactiveerd. Aangezien ze bij de uitlevering van de auto toch nog niet helemaal klaar waren voor (probleemloos) gebruik.

In deze prijsklasse moet alles meteen goed

Als we mogen kiezen, doe ons dan maar de Volvo-aanpak. De Zweden besloten de lancering van de EX90 uit te stellen en de software te perfectioneren. Dan maar een paar maanden langer wachten op je nieuwe auto. Zeker in deze prijsklasse (vanaf dik 80 mille), moet alles wel meteen goed zijn. Zowel voor de klant als voor het automerk, want Volvo gaat de software hergebruiken in toekomstige modellen.

Wij gaan de Volvo EX90 eind augustus testen. Wil je een seintje krijgen als de review online staat?

Dat neemt niet weg dat de Volvo EX90 in de toekomst evengoed verbeterd wordt met nieuwe programmatuur. De auto is altijd verbonden met internet en kan in de loop van de tijd worden verbeterd door middel van software-updates. De software-engineers leren ongetwijfeld van nieuwe euvels en eigenaardigheden als de eerste auto’s de weg op gaan in de tweede helft van 2024.